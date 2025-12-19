Novi detalji o ubojstvu redatelja Reinera: Prije ubojstva sin je bio na psihijatrijskom liječenju?

Nick Reiner (32) bio je na psihijatrijskom liječenju uoči brutalnog ubojstva svojih roditelja, Roba Reinera i Michele, tvrdi PageSix. Izvori bliski istrazi tvrde da su lijekovi koje je uzimao uzrokovali sve izraženiju nestabilnost.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Prema informacijama koje je objavio TMZ, Nick je bio pod nadzorom psihijatra, a njegovo ponašanje je u tjednima prije zločina postalo 'alarmantno'. Otprilike mjesec dana prije kobnog ubojstva, liječnici su mu promijenili terapiju, nakon čega je, kako navode izvori, postao potpuno dezorijentiran. Strani mediji navode i da mu je u trenutku tragedije terapija još bila u fazi prilagodbe.

Nick je nedavno boravio u skupoj rehabilitacijskoj ustanovi u Los Angelesu specijaliziranoj za mentalne bolesti i ovisnosti.

Moguće je da će se Nick izjasniti da nije kriv zbog neuračunljivosti. Njegov odvjetnik, poznati kazneni branitelj Alan Jackson, zasad nije komentirao slučaj.

Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Nick je živio u kući svojih roditelja u Brentwoodu, a iza sebe ima povijest ovisnosti o drogama i oko 20 boravaka na rehabilitaciji. U prošlosti je bio i beskućnik.

U nedjelju je mrtva tijela Roba i Michele pronašla njihova kći Romy Reiner. Prema izvorima, roditelji su izbodeni, a navodno su im prerezani grkljani. Ured sudskog medicinskog vještaka okruga Los Angeles kasnije je potvrdio da su preminuli od 'višestrukih ozljeda uzrokovanih oštrim predmetom'.

Foto: Jae C. Hong/REUTERS

Nick je uhićen iste večeri u blizini Exposition Parka u centru Los Angelesa, nakon što je navodno ostavio krvave tragove u hotelu u Santa Monici. Prvo je zadržan u zatvoru Parker Center, a potom prebačen u Twin Towers Correctional Facility, gdje je zadržan bez mogućnosti jamčevine.

Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

U utorak je optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja uz okolnost višestrukog ubojstva. Prijeti mu maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtna kazna.

Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

Na svom prvom sudskom ročištu u srijedu, Nick je djelovao mirno, ali bez emocija. Tijekom cijelog saslušanja gledao je ravno ispred sebe, bio je okovan lisicama na rukama i nogama te je nosio zaštitnu odjeću protiv samoozljeđivanja. Izgovorio je samo tri riječi: 'Da, časni sude'.