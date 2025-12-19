Prema informacijama koje je objavio TMZ, Nick je bio pod nadzorom psihijatra, a njegovo ponašanje je u tjednima prije zločina postalo 'alarmantno'
Novi detalji o ubojstvu redatelja Reinera: Prije ubojstva sin je bio na psihijatrijskom liječenju?
Nick Reiner (32) bio je na psihijatrijskom liječenju uoči brutalnog ubojstva svojih roditelja, Roba Reinera i Michele, tvrdi PageSix. Izvori bliski istrazi tvrde da su lijekovi koje je uzimao uzrokovali sve izraženiju nestabilnost.
Prema informacijama koje je objavio TMZ, Nick je bio pod nadzorom psihijatra, a njegovo ponašanje je u tjednima prije zločina postalo 'alarmantno'. Otprilike mjesec dana prije kobnog ubojstva, liječnici su mu promijenili terapiju, nakon čega je, kako navode izvori, postao potpuno dezorijentiran. Strani mediji navode i da mu je u trenutku tragedije terapija još bila u fazi prilagodbe.
Nick je nedavno boravio u skupoj rehabilitacijskoj ustanovi u Los Angelesu specijaliziranoj za mentalne bolesti i ovisnosti.
Moguće je da će se Nick izjasniti da nije kriv zbog neuračunljivosti. Njegov odvjetnik, poznati kazneni branitelj Alan Jackson, zasad nije komentirao slučaj.
Nick je živio u kući svojih roditelja u Brentwoodu, a iza sebe ima povijest ovisnosti o drogama i oko 20 boravaka na rehabilitaciji. U prošlosti je bio i beskućnik.
U nedjelju je mrtva tijela Roba i Michele pronašla njihova kći Romy Reiner. Prema izvorima, roditelji su izbodeni, a navodno su im prerezani grkljani. Ured sudskog medicinskog vještaka okruga Los Angeles kasnije je potvrdio da su preminuli od 'višestrukih ozljeda uzrokovanih oštrim predmetom'.
Nick je uhićen iste večeri u blizini Exposition Parka u centru Los Angelesa, nakon što je navodno ostavio krvave tragove u hotelu u Santa Monici. Prvo je zadržan u zatvoru Parker Center, a potom prebačen u Twin Towers Correctional Facility, gdje je zadržan bez mogućnosti jamčevine.
U utorak je optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja uz okolnost višestrukog ubojstva. Prijeti mu maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtna kazna.
Na svom prvom sudskom ročištu u srijedu, Nick je djelovao mirno, ali bez emocija. Tijekom cijelog saslušanja gledao je ravno ispred sebe, bio je okovan lisicama na rukama i nogama te je nosio zaštitnu odjeću protiv samoozljeđivanja. Izgovorio je samo tri riječi: 'Da, časni sude'.
