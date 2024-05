Prijatelji J.Lo i Afflecka tvrde: 'Njihova je veza gotova...'

Već se duže vrijeme šuška o razvodu pjevačice Jennifer Lopez i glumca Bena Afflecka. Nedavno su se pojavili zajedno u javnosti, ali to nije bilo dovoljno da se glasine utišaju. Kako prenosi US Weekly, njihovi prijatelji ne znaju hoće li par uspjeti spasiti svoj brak. Dok neki smatraju da će moći riješiti probleme na koje su naišli, drugi tvrde da je 'njihova veza gotova'.

Par je navodno odlučio da im treba prostora kako bi vidjeli odgovara li im njihova veza. Ben je prema riječima prijatelja 'istrošen' zbog braka, a razlog je taj što se ne slaže s načinom života kakav vodi Jennifer. Također, njihovi poslovi su jedan od razloga zašto su se udaljili 'emocionalno i fizički'. 'Teško im je uspješno komunicirati', rekli su njihovi prijatelji te istaknuli da često imaju nesporazume.

Drugi je izvor za medij rekao da Ben pokušava spasiti njihov brak jer je, nakon što je napustio zajedničku vilu na Beverly Hillsu, shvatio 'koliko mu Jennifer fali'.

Podsjetimo, J.Lo i Ben su se prvi put zaručili 2000. godine, ali se nisu vjenčali. On se nakon veze s njom vjenčao s Jennifer Garner te su zajedno dobili troje djece, a Jennifer se vjenčala s Marcom Anthonyjem, s kojim ima dvoje djece. Jennifer i Ben su ponovno započeli vezu 2021. godine.

