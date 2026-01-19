Obavijesti

OBITELJSKI RAT

Brooklyn Beckham prekinuo šutnju: 'Ne želim se pomiriti s obitelji, dosta je laži i kontrole'

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Nakon što mjesecima kruže glasine o svađi, Brooklyn je odlučio uzeti stvari u svoje ruke. iznio je niz teških optužbi na račun svojih slavnih roditelja i naveo da su mu cijeli život kontrolirali

Admiral

Najstariji sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn (26), u ponedjeljak je prekinuo višemjesečnu šutnju i javno progovorio o dubokom obiteljskom raskolu koji intrigira javnost. U seriji eksplozivnih objava na svom Instagram profilu, mladi Beckham iznio je niz teških optužbi na račun svojih slavnih roditelja i naveo da su mu cijeli život kontrolirali, pokušavali uništiti brak sa suprugom Nicolom Peltz i stvarali lažnu sliku savršene obitelji.

- Šutio sam godinama i na sve načine pokušavao zadržati ove stvari privatnima. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su odlaziti u medije, ne ostavljajući mi izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim lažima koje su objavljene - napisao je Brooklyn.

GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Odmah je objasnio svoj stav o budućnosti odnosa s obitelji.

- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, zauzimam se za sebe prvi put u životu. Cijelog mog života moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji - stajalo je u objavi.

Optužio ih je za stvaranje lažne slike kroz 'performativne objave na društvenim mrežama, obiteljske događaje i neautentične odnose', i dodao kako je nedavno vlastitim očima vidio 'koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastiti lažni imidž'.

Brooklyn je iznio i niz konkretnih optužbi koje sežu sve do njegova vjenčanja s Nicolom Peltz u travnju 2022. godine. Naveo je da su mu roditelji 'beskrajno pokušavali uništiti vezu' još i prije braka te da s tim nisu prestali. Jedna od najšokantnijih tvrdnji odnosila se na vjenčanicu njegove supruge. Prema njegovim riječima, majka Victoria 'je u posljednji tren otkazala izradu Nicoline haljine, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, i prisilila je da hitno pronađe novu haljinu'.

London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Također je naveo da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja pritiskali i 'pokušavali podmititi' da potpiše dokument kojim se odriče prava na svoje ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i buduću djecu.

- Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada se nikad više nisu ponašali isto prema meni - rekao je Brooklyn.

Vrhunac poniženja, kako ga je opisao, dogodio se na svadbi. Planirani romantični prvi ples sa suprugom Nicolom, rekao je, preotela mu je majka.

- Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu gdje je bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto nje, čekala me majka. Plesala je vrlo neprimjereno sa mnom pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije - priznao je.

Upravo zbog tih traumatičnih sjećanja, par je u kolovozu 2025. obnovio svoje bračne zavjete, kako bi 'stvorili nove uspomene na dan vjenčanja koje im donose radost i sreću, a ne tjeskobu i sram'.

Brooklyn je istaknuo da je u njegovoj obitelji javna promocija uvijek bila ispred svega. Obiteljska 'ljubav', kako je rekao, 'određivala se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljate sve kako biste se pojavili i pozirali za obiteljsku fotografiju, čak i ako je to na štetu naših profesionalnih obaveza.'

Demantirao je i nagađanja da ga supruga Nicola kontrolira: 'Moji roditelji su me kontrolirali veći dio mog života. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta je tjeskoba nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam odabrao te sam pronašao mir i olakšanje.'

Foto: Instagram/

Svoju izjavu zaključio je porukom da on i njegova supruga ne žele život oblikovan medijskim imidžem i manipulacijama, već samo mir, privatnost i sreću za sebe i svoju buduću obitelj. Zastupnici Davida i Victorije Beckham još se nisu oglasili povodom teških optužbi koje je iznio njihov sin.

