Prijatelji Taylor Swift krivci su za njen nedavni prekid: Vršili su pritisak na Joea da je zaprosi...

Iza Taylor Swift (33) je još jedan prekid, a ako netko nema sreće u ljubavi među poznatim damama, to je ona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prošlog je vikenda poput bombe odjeknula vijest da je pjevačica prekinula šestogodišnju vezu s glumcem Joem Alwynom (32) i to uoči svoje velike, američke turneje 'The Eras'.

Foto: JPA/PRESS ASSOCIATION

Iako par nije službeno potvrdio prekid, to je učinio blizak izvor za magazin People. Navodno su im presudile razlike u karakteru i željama kako bi njihova budućnost trebala izgledati, kako se navodi.

- Ranije su imali nekoliko burnih svađa, no uvijek bi riješili probleme. I sada su njihovi prijatelji bili uvjereni da su uzeli stanku, te da će izgladiti sve probleme, no to se nije dogodilo. Jednostavno su shvatili da nisu jedno za drugo - izjavio je izvor blizak bivšem paru.

Foto: ©John Marshall/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ipak, počelo se šuškati i kako je glumac počeo osjećati pritisak od strane njenih prijatelja da mora uskoro kleknuti. Priča koje godinama prati jednu od najpopularnijih i najuspješnijih glazbenica na svijetu nekako uvijek ide u tom smjeru: partneri su je redom ostavljali kada je htjela nešto više, dok oni nisu bili spremni.

Iza nje su prekidi s brojnim slavnim muškarcima, uglavnom glazbenicima i glumcima, kao što su Joe Jonas (33), Calvin Harris (39), Jake Gyllenhaal (42), Harry Styles (29)...

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon svakog prekida, Taylor je posvetila najmanje jednu pjesmu svakom od njih u kojoj bi otkrila zašto nije uspjelo, no javnost do danas nije utihnula s teorijama da je 'problem' u Taylor i njenoj želji da se skrasi.

S Alwynom je vezu sve ove godine držala u strogoj tajnosti, očito naučivši na greškama iz prošlosti, a do danas se nije saznalo gdje se i kada bivši par zapravo upoznao. Ipak, Taylor je na albumu 'Reputation' iz 2017. godine izbacila pjesmu 'Dress', a mnogi misle kako je tamo otkrila taj podatak.

Foto: AUDE GUERRUCCI/Reuters/Pixsell

- Povratak na trenutak kad si me upoznao, tvoju izbrijanu glavu i moju izblajhanu kosu - pjevala je Taylor, a upravo su tako izgledali 2016. godine na slavnoj Met Gali kada je pjevačica još uvijek bila u vezi s Calvinom Harrisom, a te se noći navodno spetljala s glumcem Tomom Hiddlestonom s kojim je potrajala svega tri mjeseca.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Nekoliko mjeseci kasnije, u listopadu 2016. godine duo je uživao na koncertu benda Kings of Leon, a već u studenom je Taylor podržala partnera na premijeri njegovog filma 'Billy Lynn’s Long Halftime Walk'.

Događaj je imao slab medijski odjek, jer tada još nije bilo potvrde o novom 'it' paru, pa nisu fotografirani zajedno, no bilo je jasno da je pjevačica ponovno sretna i zaljubljena.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Tek u lipnju 2018. godine stigla je potvrda ljubavi kada su ih paparazzi uhvatili u njenom rodnom Nashvilleu. Tada je glumac prvi put upoznao njene roditelje. Par je tijekom veze snimljen zajedno tek nekoliko puta, no čini se kako im ni skrivanje nije donijelo ljubavni mir.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci