Nakon velikog uspjeha u Srbiji i BiH, gdje je film 'Toma' do sada pogledalo više od 700 tisuća ljudi, on je i u Hrvatskoj uspio srušiti rekord star čak deset godina i službeno postao srbijanski film s najboljim otvaranjem u povijesti Hrvatske.

Nakon ovog filmskog hita u režiji Dragana Bjelogrlića, javnost se ne prestaje zanimati za život pjevača Tome Zdravkovića. Čak i tri desetljeća nakon njegove smrti, zanimljivosti iz njegovog dinamičnog života i dalje izlaze u javnost.

Tako se nedavno javila jedna njegova prijateljica te otkrila nešto o čemu on nije često govorio, a to je identitet žene kojoj je posvećen njegov hit 'Jelena', piše Mondo.

Naime, iako je s Gordanom bio u braku punih 18 godina, rekla je da je istodobno bio nesretno zaljubljen u prostitutku iz Frankfurta po imenu Jelena. Navodno ju je upoznao na željezničkoj stanici u Frankfurtu jer je često nastupao i u inozemstvu.

Bila je to, ako je vjerovati sjećanju njegove prijateljice, gotovo ljubav na prvi pogled, no djevojka navodno nije htjela napustiti posao kojim se bavila, a to je Zdravkoviću ipak bila prevelika prepreka.

Zaljubljiv boem ženio se četiri puta, a navodno je bio tajno zaljubljen i u Silvanu Armenulić do njezine smrti 1976. godine. Zdravković je uistinu živio poseban život, a, baš kao što je i htio, njegove su ga pjesme nadživjele.