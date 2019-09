Prijave se u show zbog slave, pa se onda zaljube preko ušiju

U svojoj biti, definicijom, reality show se bavi životom “običnih” ljudi, a najčešće je to i neko natjecanje zbog kojeg dobivaju nagradu. Kandidati koji sudjeluju privatnost izbacuju pred tisućama ne bi li dobili komadić slave. No koliko se god dio publike grozio nad takvim zadiranjem u intimu, drugima je show u potpunosti promijenio život. Pronašli su ljubav, koja je, očito je, bila jača i od kamera i od javnosti, ogolili su emocije. I nije tu riječ samo o emisijama poput “Ljubav je na selu” ili “Gospodin Savršeni”, kojima je cilj pronaći ljubav, znamo za brakove i iz “Big Brothera”, gdje su stranci na nekoliko tjedana zatvoreni u izolaciji. No ljubav pronađe put. Teško je dokučiti porive i motive ljudi koji se prijavljuju. Pokušali smo kontaktirati nekoliko psihologa, no dobili smo jedinstven odgovor:

- Naša struka je donijela odluku da nećemo sudjelovati ni komentirati takve reality showove, kao ni osobe koje se javljaju u takve emisije.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL Nikolina Cvek iz ‘Ljubav je na selu’ i zaljubljeni Jovica

A one sasvim sigurno svoju publiku imaju. Godinama se emitiraju i pri vrhu su gledanosti. Televizijske kuće nemaju problema plasirati ih, a ni s kandidatima, koje biraju po posebnom principu.

- Svaki format je drugačiji, svaki ima svoj specifikum, pa tako i zahtijeva različite kandidate. Što se tiče ‘Ljubav je na selu’, više-manje se svi kandidati prijave sami. Farmere obavijestimo da se snima nova sezona u programu, objavama ili putem raznih udruženja poljoprivrednika, vinara i tome slično - objasnila nam je Marija-Jelena Zen, producentica RTL-a.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL Nevenka Bekavac iz ‘Ljubav je na selu’ i suprug Zvonimir Petričević

Dodala je i kako su dobar plasman na tržište i prijave kandidata samo dio cijelog procesa. Jako im je važno “pogoditi” s kandidatima, pogotovo u takvom showu, gdje im je cilj stvoriti novi ljubavni par.

- Cilj nam je svake godine pokušati izdvojiti farmere koji se prijavljuju jer doista traže ljubav i one druge. Do sada smo bili prilično uspješni u tome. A djevojke, potom, nakon što vide farmere u profilnoj epizodi, opet se prijavljuju same kako bi ih upoznale. Ključno je imati iskusne producente i ljude u castingu koji će znati procijeniti imamo li ‘prave’ ljude ili tražimo dalje - rekla nam je producentica Zen.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Razlozi za prijavljivanje, barem kad je riječ o “Ljubav je na selu”, su različiti. Neki bi slavu, nekima je to svojevrsna slamka spasa. I Zen priznaje da najčešće navode jedan razlog.

- A to je: ‘Pokušao sam sve do sada, ništa mi nije uspjelo, pa zašto ne bih pokušao ovako?’. Neki pak vjeruju da imaju veće šanse ako ih vidi više žena ili muškaraca, u slučaju naših farmerica, što se na kraju pokazalo točnim, jer su poznali poznatiji pa su pronašli ljubav nakon snimanja. Obično bi im žene slale poruke putem društvenih mreža upravo zato što su ih vidjele u emisiji - otkrila je Marija-Jelena.

Foto: PIXSELL Nikola Nemešević Nemeš i Marijana Čvrljak su najpoznatiji BB par

Kaže da je teško procijeniti omjer onih koji su došli zbog slave i onih koji traže ljubav. No dogodi se da se netko tko nije mislio na ljubav, slava mu je bila važnija, zaljubi preko ušiju. A nekima upravo ona još više sve otežava.

- Znalo se dogoditi da se neki skromni kandidati, koji su doista došli sramežljivo samo pronaći ljubav, nađu u toj novoj situaciji gdje ih svatko prepoznaje pa im to počne goditi više nego ljubav jedne žene. Barem dok traje - kaže Zen.

Foto: STR-5687/PIXSELL

Iskustvo ju je, kaže, poučilo da pravila nema. Neki dolaze zbog slave, neki zbog ljubavi, neki iz zabave... I to bilo da se radi o showu koji spaja ljude ili o “Big Brotheru”, gdje su “zatočeni”.

- Ljudi ne ulaze u BB kuću s namjerom da nađu ljubav. U BB-u su natjecatelji koji su došli osvojiti glavnu nagradu. Njima se ljubav dogodi usput, ako im se dogodi. Naši dečki i cure ipak uglavnom dolaze u show kako bi pronašli ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO: