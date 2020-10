'Prijavio bih se u 'Rap Camp' da sam 20 godina mlađi glazbenik'

<p>Otvorene su prijave za novu sezonu JoomBoosova 'Rap Campa', jedinog hip-hop talent showa u regiji! Ove sezone u ulozi mentora bit će dva dobro poznata lica - <strong>Marin Ivanović Stoka </strong>(39) i <strong>Fil Tilen</strong> (32), a pridružit će im se i popularni treper <strong>Hiljson Mandela</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovaj put razgovarali smo s Tilenom koji savjetuje mladim glazbenicima da se prijave u ovaj show jer im može biti odlična odskočna daska u karijeri.</p><p>- Ove sezone cilj nam je pronaći nove rap talente i pružiti im šansu da zablistaju na sceni. Naravno, tu su i brojne nagrade, ali i snimanje albuma koji će im pomoći da se probiju na glazbeno tržište - rekao nam je slavni reper. U svom timu ove godine želi osobe koje imaju ozbiljan fokus na hip hop glazbu. Otkrio nam je i kako ne želi 'padobrance' već glazbenike koji već imaju nekakvo iskustvo u ovom poslu. </p><p>- Moja taktika je isključivo rad. U kontaktu sam s prošlogodišnjim finalistima s obzirom na to da sam im pomagao oko pjesama - rekao nam je. Zanimalo nas je i je li dobar glas direktna 'karta za uspjeh' ili su potrebne još neke kvalitete kako bi početnik ostvario dobre rezultate u ovom poslu. </p><p>- Najvažnije je pronaći sebe u ovom poslu. Mlada nada treba pronaći svoj stil i ne kopirati druge izvođače. I naravno, ništa bez karizme i želje za uspjehom - rekao nam je Fil Tilen i dodao kako bi se i sam prijavio na ovakav show da je 20 godina mlađi </p><p>Prijave za novu sezonu traju do 22. listopada, a pobjednik ove godine opet osvaja brutalne nagrade. Očekuje ga nagrada u vrijednosti 150.000 kuna koja uključuje 30.000 kuna na potrošačkoj kartici.</p><p>Također, nova 'Rap Camp' zvijezda snimit će glazbeni album s najboljim hip-hop producentima u Hrvatskoj i videospot u profesionalnoj videoprodukciji 24sata.</p><p><a href="https://rapcamp.24sata.hr/"><strong>Ostalo je još malo do kraja prijava: Prijavi se na Rap Camp i osvoji nagradu u vrijednosti 150.000 kuna!</strong></a></p>