Na gradilištu u Rijeci tog kobnog 13. ožujka 2020. poginuo je Saša Vujnović, pobjednik reality showa 'Farma'. Imao je samo 28 godina, a tužne vijesti tad nam je potvrdila njegova partnerica Ivana Povž.

Bila je trudna i samo dva tjedna kasnije na svijet je donijela četvrto dijete, odnosno drugo koje je proizašlo iz ljubavi s farmerom Sašom. Tuga i bol zbog svega što se dogodilo nisu se smanjili i upitno je hoće li ikad, priča nam njegova Ivana. Kad je mislila da ne može gore, dogodila se pandemija korona virusa pa je, umjesto da malo i izađe na zrak te makne misli s tog tragičnog događaja, cijelo vrijeme bila u kući i patila gledajući njihove slike, zajedničke uspomene...

- Dani tako sporo idu, a opet tako brzo. Našu kćer je ovo najviše pogodilo. Kad vidi njegovu sliku, onda ga zove, čeka ga i on nikako ne dolazi. To me svaki dan slomi - kroz suze nam priča Ivana, koja sad sama brine o sinu (7) i kćeri (4) iz prijašnje veze te kćeri (2) i 11-mjesečnom sinu koje je dobila sa Sašom. Govori nam da nikad nije radio razliku među djecom i da je obožavao maziti se s njima.

- Super su se slagali pa mi je tim više teško kad me pitaju gdje je tata. Tad im moram lagati. Kažem da je tata na terenu, da radi. Oni su mali pa još ni ne shvaćaju koliko dugo ga nema. Najstariji razumije, ali mlađi ne. I bolje da nemaju predodžbu o tome zašto ga nema tako dugo - pojašnjava nam. Upravo djeca su ta koja joj daju snagu za dalje. Da nema njih, odavno bi se povukla u sebe i tugovala do kraja života. Ovako je oni motiviraju za dalje.

- Sašina snaga koju nam od gore šalje gura nas naprijed. Ne bismo mogli bez toga - priča nam Ivana, koja je dva mjeseca nakon pogreba još živjela s djecom kod njegovih roditelja u Vrbovskom. Bila je u stanu ispod njihova, koji su za Sašina života počeli uređivati. Stanodavci su joj rekli da će oduzeti od ukupne cijene stana onoliko koliko ulože u renovaciju, ali Ivani je zbog niskih primanja i to sve bilo previše. Nije htjela biti u najmu pa se odlučila preseliti u Ogulin, gdje ima vlastiti stan. Sad je udaljena od njegovih pola sata vožnje autom. Ivana se i dalje s nemirom prisjeća tih dana kad je pokopala partnera i oca svoje djece, dok je ispod srca nosila još jedno - sina Lukasa.

- Teško, baš mi je bilo teško. Najviše sam se bojala za bebu. Kad god pogledam u našeg Lukasa, vidim Sašu. Isti su. Preslika svoga tate. Njegova slika i prilika. Plave okice, kosica, ma sve. Ne mogu zamisliti kolika bi njegova sreća bila da je tu s nama. Jako se veselio dječaku - priča nam. Na groblje odlazi često, kad god poželi, ali pojašnjava nam da se nekad nakon toga osjeća još gore. Pogotovo ako s njom idu i djeca.

- Koliko god želim ići često, s jedne strane ne želim. Jer kad vidim kćer da ljubi križ s njegovim imenom i govori da ‘tata nana’, onda mi bude užasno. Moram biti jaka i hrabra radi njih, a ovakvi trenuci me unište - govori. U stan u Ogulinu uzeli su neke stvari koje ih podsjećaju na voljenog tatu i Ivanina velikog oslonca. Iako ima dvije godine, kći ga se sjeća i mami vrlo često to daje do znanja.

- Njih dvoje... To je bila neopisiva ljubav. Hranio ju je, jedno drugo su uspavljivali pa se onako sneni mazili... Kad smo došli u Ogulin, onda sam stavila njegovu jaknu pored naših. Primijetila sam da malena dođe do tog dijela i miriše njegovu jaknu te legne ispod nje. Presjeklo me to, koliko me zaboljelo - priča nam Ivana jecajući. Sad je na porodiljnom, ali planira naći posao, djeca će ići u jaslice, školu i vrtić te se nada da će sve biti dobro - barem koliko može biti.

- Moji su roditelji tu, oni mi pružaju veliku podršku, kćerina krsna kuma je uvijek tu za mene. S njima smo bili jako bliski, i u dobru i u zlu, što mi sad i pokazuju. Stalno nas vuče iz kuće. Na tome joj hvala od svega srca jer bih izludjela da sam zatvorena. Svaki dan je isti, ali bol se ne smanjuje - priča. Saša je gledateljima poznat po sudjelovanju u emisiji “Farma”. U taj show se prijavio jer je bio željan novog iskustva te se radovao upoznavanju ljudi različitih karaktera. Saša je u finalnom dvoboju pobijedio Juricu Belamarića i postao pobjednik šeste sezone, osvojivši glavnu nagradu od 488 tisuća kuna. Ivana se prisjetila tog trenutka.

- Nisam ni znala za to. Doveo me kod svojih i rekao da idemo gledati televiziju. To mi je bilo malo smiješno jer smo je mogli gledati i kod kuće, a onda je krenula emisija i vidjela sam ga na ekranu. Bio je u ‘Farmi’. I osvojio. Iznenadio me. Takav kao što je on rađa se samo jednom. Zaslužio je da ga se ljudi još dugo sjećaju jer je bio čovjek - rekla je za kraj.