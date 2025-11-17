Danny DeVito iza sebe ima zavidnu karijeru koja je krenula uzlaznom putanjom nakon filma "Let iznad kukavičjeg gnijezda" 1975. godine. Slavni glumac danas slavi 81. rođendan
Prije Hollywooda je radio kao frizer mrtvacima, prvu ulogu dobio je od poznatog cimera
Daniel Michael DeVito Jr. rođen je 17. studenoga 1944. godine te je uz roditelje i dvije sestre odrastao u New Jerseyju. odmalena ga je zanimala gluma, no visina mu je isprva bila kompleks.
- Nisam mogao na plesnjake s djevojkama. Imao sam sreću što sam bio okružen sjajnim prijateljima te zbog njih nikada nisam imao osjećaj da sam drugačiji - rekao je glumac u intervjuu jednom prilikom. Još u srednjoj školi je počeo glumiti u lokalnom kazalištu. Kada je završio školu jedno vrijeme je radio kao frizer u sestrinom salonu, a onda je napravio preokret. Zaposlio se kao kozmetičar u mrtvačnici te je uređivao frizure preminulih. Tim je putem krenuo nakon što je preminula njegova klijentica kojoj je sređivao frizuru u salonu svoje sestre.
Glumačku karijeru započeo je na kazališnim daskama i u isto vrijeme je studirao glumu. Na studiju je upoznao Michaela Douglasa s kojim je jedno vrijeme bio cimer te su postali veliki prijatelji, a upravo on mu je ponudio ulogu u filmu "Let iznad kukavičjeg gnijezda". Uloga Martinija proslavila ga je te su ga primijetili brojni drugi redatelji i počeli mu nuditi uloge.
DeVito je 1978. godine bio na audiciji za seriju "Taksi" te je imao poznati trenutak na samome početku. Scenarij je bacio na stol i pitao: "Tko je napisao ovo sra**?". Odmah je dobio ulogu za koju je kasnije osvojio i nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca. Nakon toga je glumio uz bok najvećim zvijezdama kao što su Jack Nicholson i Arnold Schwarzenegger. "Batman Returns", "Ruthless People", "The War of the Roses" i "Big Fish" samo su neki od filmova u kojima se pojavio.
Na male ekrane se vratio 2005. serijom "Uvijek je sunčano u Philadelphiji" te je osvojio obožavatelje diljem svijeta. Kasnije se počeo baviti i režiranjem te animiranim filmovima. Ima svoju produkcijsku kuću "Jersey Films" koja je imala prste u popularnim filmovima "Pulp Fiction" i "Erin Brockovich". Vidio je sva lica Hollywooda, o čemu se nije libio govoriti u intervjuima.
- Hollywood je džungla. Produkcija filmova nije šetnja parkom. Svaki film je poput navigacije opasnim terenom - rekao je u jednom intervjuu.
U braku je bio preko 30 godina, a nikada se nije službeno rastao
DeVito je u siječnju 1971. godine upoznao Rheu Perlman. Glumica je zbog prijatelja došla na predstavu "The Shrinking Bride" u kojoj je glumio DeVito, a samo dva tjedna kasnije počeli su živjeti zajedno. Vjenčali su se 1982. godine i u braku su dobili troje djece: Lucy, Grace i Jacoba.
- U životu sam imao sreće. Imam sjajnu obitelj, radim puno, ali sve je to ono što istinski volim. Sretan sam čovjek - komentirao je DeVito jednom za Guardian.
Danny i Rhea su se nakon 30 godina braka razišli 2012., no godinu kasnije su se pomirili. Ponovno su se razišli 2017., no nisu se službeno razveli i to ni ne namjeravaju.
- Obitelj smo i često se viđamo. Više smo se sprijateljili posljednjih godina nego na kraju braka - komentirala je Perlman za People. Ona i glumac su tijekom karijere zajedno glumili u nekoliko projekata, uključujući i film "Matilda".
DeVito inače ima dvije unuke, koje žive blizu njega te ih često viđa.
- Moja kći Gracie je majka Sinclair koja ima dvije i pol godine, a Lucy je majka Carmine koja je stara 15 mjeseci. Jako mi je drago da smo udaljeni samo 15 minuta te ih mogu često vidjeti - komentirao je glavni glumac za Page Six. Pohvalio se i da obožava biti u ulozi djeda.
