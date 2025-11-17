Prije Hollywooda je radio kao frizer mrtvacima, prvu ulogu dobio je od poznatog cimera

Daniel Michael DeVito Jr. rođen je 17. studenoga 1944. godine te je uz roditelje i dvije sestre odrastao u New Jerseyju. odmalena ga je zanimala gluma, no visina mu je isprva bila kompleks.

- Nisam mogao na plesnjake s djevojkama. Imao sam sreću što sam bio okružen sjajnim prijateljima te zbog njih nikada nisam imao osjećaj da sam drugačiji - rekao je glumac u intervjuu jednom prilikom. Još u srednjoj školi je počeo glumiti u lokalnom kazalištu. Kada je završio školu jedno vrijeme je radio kao frizer u sestrinom salonu, a onda je napravio preokret. Zaposlio se kao kozmetičar u mrtvačnici te je uređivao frizure preminulih. Tim je putem krenuo nakon što je preminula njegova klijentica kojoj je sređivao frizuru u salonu svoje sestre.

Glumačku karijeru započeo je na kazališnim daskama i u isto vrijeme je studirao glumu. Na studiju je upoznao Michaela Douglasa s kojim je jedno vrijeme bio cimer te su postali veliki prijatelji, a upravo on mu je ponudio ulogu u filmu "Let iznad kukavičjeg gnijezda". Uloga Martinija proslavila ga je te su ga primijetili brojni drugi redatelji i počeli mu nuditi uloge.

DeVito je 1978. godine bio na audiciji za seriju "Taksi" te je imao poznati trenutak na samome početku. Scenarij je bacio na stol i pitao: "Tko je napisao ovo sra**?". Odmah je dobio ulogu za koju je kasnije osvojio i nagradu Emmy za najboljeg sporednog glumca. Nakon toga je glumio uz bok najvećim zvijezdama kao što su Jack Nicholson i Arnold Schwarzenegger. "Batman Returns", "Ruthless People", "The War of the Roses" i "Big Fish" samo su neki od filmova u kojima se pojavio.

Na male ekrane se vratio 2005. serijom "Uvijek je sunčano u Philadelphiji" te je osvojio obožavatelje diljem svijeta. Kasnije se počeo baviti i režiranjem te animiranim filmovima. Ima svoju produkcijsku kuću "Jersey Films" koja je imala prste u popularnim filmovima "Pulp Fiction" i "Erin Brockovich". Vidio je sva lica Hollywooda, o čemu se nije libio govoriti u intervjuima.

- Hollywood je džungla. Produkcija filmova nije šetnja parkom. Svaki film je poput navigacije opasnim terenom - rekao je u jednom intervjuu.

U braku je bio preko 30 godina, a nikada se nije službeno rastao

DeVito je u siječnju 1971. godine upoznao Rheu Perlman. Glumica je zbog prijatelja došla na predstavu "The Shrinking Bride" u kojoj je glumio DeVito, a samo dva tjedna kasnije počeli su živjeti zajedno. Vjenčali su se 1982. godine i u braku su dobili troje djece: Lucy, Grace i Jacoba.

- U životu sam imao sreće. Imam sjajnu obitelj, radim puno, ali sve je to ono što istinski volim. Sretan sam čovjek - komentirao je DeVito jednom za Guardian.

Danny i Rhea su se nakon 30 godina braka razišli 2012., no godinu kasnije su se pomirili. Ponovno su se razišli 2017., no nisu se službeno razveli i to ni ne namjeravaju.

- Obitelj smo i često se viđamo. Više smo se sprijateljili posljednjih godina nego na kraju braka - komentirala je Perlman za People. Ona i glumac su tijekom karijere zajedno glumili u nekoliko projekata, uključujući i film "Matilda".

DeVito inače ima dvije unuke, koje žive blizu njega te ih često viđa.

- Moja kći Gracie je majka Sinclair koja ima dvije i pol godine, a Lucy je majka Carmine koja je stara 15 mjeseci. Jako mi je drago da smo udaljeni samo 15 minuta te ih mogu često vidjeti - komentirao je glavni glumac za Page Six. Pohvalio se i da obožava biti u ulozi djeda.