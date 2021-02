Reality zvijezda Kim Kardashian (40) prisjetila je milijune obožavatelja na društvenim mrežama kako je izgledala 1996. godine. Na fotografiji koju je podijelila ima kratku kosu, majicu kratkih rukava i suknjicu.

- Odjeća iz trgovine Judy's, ogrlica od bombona i ukosnice - opisuje Kim što joj je najzanimljivije od cijelog stajlinga.

Od tada se Kim dosta promijenila što se tiče izgleda. Vidljivo je da je ljubiteljica plastičnih operacija.

Kim se, skupa s cijelom obitelji, proslavila snimajući reality show 'Keeping Up With The Kardashians'. Nakon 20 sezona showa, članice obitelji Kardashian-Jenner odlučile su prestati sa snimanjem jer im ono oduzima puno vremena.

Kim je gostovala u showu Davida Lettermana i rekla da je obitelji potreban odmor. Nije skrivala da najviše prihoda dobivaju od prodaje kozmetičkih proizvoda i putem objava na Instagramu.

- Više zaradim samo jednom objavom na Instagramu nego što zaradim od prikazivanja jedne sezone showa. Bez showa ne bismo to mogle, ali realno svaka od nas može zaraditi više objavom na društvenim mrežama nego od showa - rekla je Kim kod Lettermana.