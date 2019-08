'Prije sam eksperimentirala i partijala, ali sad sam drukčija'

Pjevačici Miley Cyrus (26) 'puknuo' je film zbog komentara njezinih obožavatelja i cijele situacije koja je nastala oko njezinog razvoda. Nakon sedam mjeseci braka, glumac Liam Hemsworth (29) i pjevačica odlučili su okončati vezu, a Miley su naljutili tračevi da je ona kriva za propali brak.

Foto: Chris Hatcher/Press Association/PIXSELL

Povodom toga, Miley je napisala objavu na društvenim mrežama gdje se obraća svim 'hejterima'. Dosadilo joj je slušati kako je njezina nevjera razlog prekida.

- Mogu prihvatiti da moji fanovi koje volim i javnost žele cijelo vrijeme imati stopostotni uvid u moj život. Ono što ne mogu prihvatiti je da mi se govori da lažem kako bih prikrila 'zločin' koji nisam počinila. Nemam što skrivati. Nije tajna da sam voljela partijati kao tinejdžerica i u ranim dvadesetima. Ne samo da sam pušila travu nego sam je i promovirala. Eksperimentirala sam s drogama, moja najpoznatija pjesma govori o plesanju pod MDMA-om i šmrkanju u kupaonici. Uništavala sam veze i varala kad sam bila mlađa. Izgubila sam velikog sponzora jer sam pušila iz bonga. Izbacili su me iz hotela u Transilvaniji jer sam Liamu za rođendan kupila kolač u obliku penisa i lizala ga, ljuljala sam se gola na kugli za rušenje zgrada, na internetu vjerojatno postoji više mojih golih fotki nego bilo koje žene u povijesti... - započela je Miley objavu.

Foto: Instagram

Ipak, Miley tvrdi da se promijenila u odnosu na tad.

- Istina je, kad smo se Liam i ja zakleli jedno drugom, to sam mislila ozbiljno, bila sam mu predana. Tu nema nikakve tajne. Naučila sam nešto iz svakog iskustva koje sam imala u životu. Nisam savršena i ne želim biti, to je dosadno. Odrasla sam. Mogu priznati puno stvari, no odbijam priznati da je moj brak završio zbog prevare. Liam i ja smo bili zajedno deset godina. Govorila sam nešto što je još uvijek istina: volim Liama i uvijek ću ga voljeti. No, morala sam donijeti zdravu odluku za sebe i ostaviti svoj stari život. Trenutno sam zdravija i sretnija nego što sam dugo bila. Možete reći da sam seljačina koja puno psuje, puši travu i twerka, ali nisam lažljivica. Ponosna sam što mogu reći da sam na drugačijem mjestu nego što sam bila kad sam bila mlađa - ispričala je pjevačica.

Foto: Instagram

Podsjetimo se, Liam je podnio zahtjev za razvod braka i kao razlog kraha naveo je nepremostive razlike. Angažirao je odvjetnicu Lauru Wasser (51) koja je razvela mnoge hollywoodske parove.