'Prije sam smetao svima, rušio sam stolove i stolce, sada ne'

Pobjednik treće sezone 'Života na vagi' Alen Abramović (46) u showu je 'skinuo' 86,4 kilograma i tako uvjerljivo odnio pobjedu. Ispričao nam je tko mu je najveća motivacija u daljnjem skidanju kilograma, s kim se i dalje druži iz showa, koliko često vježba i kako danas izgledaju njegove navike.

[video: 1203896 / Alen Abramović iz 'Života na vagi' u live emisji 24sata govorio o svom putu. (Skraćena verzija s titlovima)]

Kako je to biti mršav? Je li ti lakše obavljati neke svakodnevne stvari?

- Biti mršav je fantastičan osjećaj. To je nekome normalno, ljudi to uzimaju zdravo za gotovo, ali meni nije. Ne sjećam se kad sam zadnji put bio mršav. Razlika je ogromna, jer kad si pretio i debeo smetaš svima, rušiš stolove, kršiš stolice... Sada toga više nema.

Što ti je bila najveća motivacija?

- Ja sam silno htio smršaviti, ali nisam znao kako da si pomognem zbog velike kilaže koju sam dosegao. Bio sam teško pokretljiv, čak i kad mi je netko rekao da idem samo hodati, bilo mi je jednostavno teško. Još sam imao problema s nogama. Baš sam bio očajan i dogodilo se to da je 'Život na vagi' raspisao natječaj. Najveći problem mi je predstavljalo skidanje pred kamerama. To je bila jedina stvar koja me mogla odvratiti od toga, ali sam onda shvatio da će tamo biti drugih kandidata i da smo svi u istoj kaši i nema veze, neka gleda nacija. Uostalom, to će proći ako si dam malo truda. Kad sam prošao na castingu, kad sam prvi tjedan skinuo 12 kilograma, to je bio vjetar u leđa. Nisam došao tamo u stilu 'možda budem, možda ne budem' nego sam rekao da se moram spasiti i dati sve od sebe.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Tko ti je od kandidata za vrijeme cijelog showa bio velika podrška?

- Bili smo podrška jedni drugima. S njima se i dalje družim i čujemo se. Neki od njih nisu u Zagrebu, a podrška postoji i nakon showa.

Upisao si boks?

- Krenuo sam s boksom. Nina i ja treniramo zajedno. S njom se vrlo često družim. Super je trening. Malo je pretenciozno da kažem da otkrio sam sportaša u sebi, ali malo žešćeg rekreativca sigurno jesam. Ako ne odem na trening loše se osjećam. To mi je fantastično otkriće.

Je li se ti i Nina međusobno motivirate?

- Da, apsolutno. Natjeramo i jedno drugo poslije da odemo na cardio. Baš smo si podrška.

Foto: Privatni album

Rekao si prilikom izlaska iz showa da ćeš pokrenuti YouTube kanal. Kako to napreduje?

- Ljudi koji očekuju da će moj kanal biti samo treniranje i dijeta, mislim da će se razočarati jer su moji interesi puno širi od toga. Malo su me zatrpali obvezama pa se to malo produžilo, ali krenut će kroz nekih mjesec dana, to je moja pretpostavka.

Zaustavljaju li te ljudi na cesti i pitaju kako si izgubio na kilograme?

- Strahovito puno ljudi me zaustavlja na cesti i javljaju se preko društvenih mreža. Dajem si truda odgovoriti svima, ali ne stignem. Uglavnom su upiti vezani za prehranu. Naglašavam da nisam nutricionist i mogu pričati o svom iskustvu. Negdje su čuli da je 80 posto prehrana, a 20 posto vježbanje pa se pitaju 'pa što će mi onda treniranje', ali to ne ide jedno bez drugog. Ti moraš trenirati, ako ništa drugo hodati. Ljudi koji žele smršavjeti, moraju si utuviti u glavu da se moraju pokrenuti. To je jako bitna stavka. Automatski kada se pokrenu, manje će tražiti hranu.

Što ti je bilo najteže izbaciti iz prehrane?

- Prije sam bio 'junk food junkie'. Živio sam dosta po vani i najlakše opcija je bila otići u burger bar i pojesti hamburger ili nekakav sendvič. Bilo mi je teško izbaciti složene ugljikohidrate koji nisu dobri, kruh, peciva i takve stvari. Sada vidim da ne znam zašto mi je to bilo teško jer mi ne fali. Salate sada jedem, ali su prije bile nepoznanica u mom životu.

Foto: Privatni album

Je li imaš neku hranu koja ti je porok?

- Meni je porok pizza bila, ali kad ja to kažem ne znači da se moraš odreći tog poroka. Pogotovo zato što danas možeš napraviti pizzu s tankim tijestom, a gore natrpati povrće i zdrave namirnice. Zašto ne? Može se i pizza pojesti. Bitno da je izbalansirano.

S čime se nagradiš kad odradiš dobar trening? Je li postoji nešto da se zasladiš?

- Ne nagrađujem se nakon treninga. Dok sam bio u kući sanjao sam tiramisu dva mjeseca, a kad sam izašao nisam ga pojeo odmah, nego sam malo pričekao. S vremena na vrijeme mi se javlja potreba za slatkim pa si kupim neku čokoladicu. Ne sprječavam ja sebe, ali otkako sam izašao iz showa nisam kročio u pekarnu, a prije sam visio tamo.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Kako ti se sviđa moto čike Tonija? Je li ti se sviđa taj pozitivizam? Misliš da ćeš ići u teretanu sa 80 godina?

- Pročitao sam jedno istraživanje koje govori da su kod nas su ljudi jako opterećeni sa starošću i godinama. Iznad 40 godina već se 'škartiraju'. To je meni nebuloza jer što si stariji imaš više iskustva, mudriji si, imaš više stvari ljudima za dati. Ljudi se pokopaju. Imam prijatelje koji su sa 25 godina govorili da su za penziju. Meni je to prestrašno za slušati. tako da sebe vidim po stare dane da vježbam svakako.

Prilaze li ti žene nakon showa?

- S ljubavi nemam problema, ljubavi nema. Šalim se. Prilaze mi, da. Kod mene su svi dosta pristojni. Dobivam nekakve poruke.

Je li ti neki ulet posebno ostao u nekom pamćenju?

- Pa ne. Bilo je uleta koji nisu primjereni ni ženskom ni muškom rodu, ali to ignoriram odmah. Uglavnom su pristojne žene i dijele mi komplimente.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Misliš li da je prekasno za obitelj i djecu?

- Mislim da nije. Pogotovo kod nas muških. Ako ćemo iskreno što se tiče biološkog sata, kod nas to ne počne kucati kao kod vas žena. Mislim da je to nešto spontano i jednostavno nikad nisam silio takve stvari. Vidio sam iz iskustva od ljudi koji su to radili zbog nekih društvenih norma po kojima se obitelj mora imati do određenih godina. Ne mislim ići tim putem. Ako se desi, desi se, ako ne, to nije moj put. Nisam protiv obitelji i djece, znam da bih bio dobar otac. Otvoren sam za tu opciju.

Gdje se vidiš za deset godina? Imaš neku viziju?

- Pa ne znam, ovo što se desilo meni u zadnjih pola godine stvarno mi je bila velika prekretnica u životu. Otvorile su mi se neke stvari o kojima nisam razmišljao prije. Imam te neke projekte i to je što se tiče mog poslovnog dijela. Mislim da je najbitnije da je čovjek sretan i ispunjen, a to što čega takvim napraviti je individualno kod svakoga.

Reality 'Život na vagi' promijenio ti je život. Je li bi se ikada više prijavio u reality show?

- Bi, zašto ne? Živimo danas u svijetu gdje su svi načelno protiv reality showa, ali ih svi gledaju. 'Život na vagi' je nešto drugačiji od ostalih. Mijenja živote. Fascinantan je taj feedback. Strahovito puno ljudi ima problema, ne samo s težinom. Super je kad skužiš da si uzor nekome u to smislu i o tome bih volio pričati drugim ljudima.

Foto: Privatni album

Što bi rekao nekome da ti kaže da se želi prijaviti, ali da ne zna je li to može?

- Apsolutno preporučujem svakom da se prijavi. Prijava bude puno, a prima se samo 18 kandidata. Ako ne uspiju ući u show, definitivno moraju naći razlog da se pokrenu. Znam da je to teško, ali neka traže pomoć. Neka probaju hodati, regulirati hranu, neka razmišljaju zašto su se doveli do toga... Ne u smislu da razmišljaju i plaču za prolivenim lijekom, da tuguju nad svojom sudbinom zašto su se doveli do toga. To je prošlost, idemo dalje, idemo rješavati probleme.

Imaš li moto za kraj?

- Nemam neki poseban moto. Volim život i želim biti najbolja verzija sebe koja je moguća. Znam da to nisam bio do nedavno. Uvijek kad pomislim da bi se mogao vratiti na staro, bježim od toga. Mislim samo pozitivno.