Prije zavodila Jovana i svađala se, a sad kuha večeru na selu...

Marija Pušić (31), koja se u desetoj sezoni 'Ljubavi na selu' borila za srce Jovana Karapandže, sad se želi okušati u kuhanju. Natječe se u novoj sezoni showa 'Večera za 5 na selu', koja počinje od ponedjeljka, 27. siječnja u 20 sati na RTL-u.

Marija dolazi iz naselja Budaševo u sklopu Siska i bavi se proizvodnjom ljekovitog bilja, a kaže da je tu strast naslijedila od mame. Proizvodi kreme, čajeve, tinkture i sve ostale blagodati koje se mogu proizvoditi od ljekovitog bilja i koje prodaje na tržnici u Sisku. Za sebe kaže da je vesela osoba koja voli biti u središtu pozornosti, u kuhanju je uredna, brza i spretna. Iako preferira tradicionalnu kuhinju, uvijek će rado kušati nešto zanimljivo i drukčije. Omiljeno joj je jelo grah s kobasicama, a najveće mane u kuhanju su joj to što lupa s posuđem dok kuha.

Foto: RTL

Najprije je bila na imanju farmera Zorana Antičevića (30), no kaže da među njima jednostavno 'nije upalilo'. Naglašava da nije osoba koja se lako predaje, a ponovno se prijavila jer nije odustala ni od ljubavi nakon propalog dvogodišnjeg braka. Ljubav je za nju sve na svijetu:

- To je i zrak, i sunce, i zagrljaj i lijepe riječi. No najviše znači ako sve to pokažeš drugoj osobi. Reći 'volim te' nije ljubav - naglašava. Odrasla je na selu pa se ne boji seoskih poslova ni izazova. Potom je došla opet u show kad ju je privukao Jovanov fizički izgled.

Foto: RTL

Marija sad ima dečka.

- U sretnoj sam vezi i baš mi je lijepo i nekad zajedno beremo biljke - rekla je.

Foto: RTL

Nije Marija jedina djevojka iz 'Ljubavi na selu' koja će se natjecati u 'Večeri za 5 na selu'. Marija Barukčić (39) iz Petrinje, koja se borila za srce Danka Bezmalinovića s Brača, sad želi pokazati kulinarske vještine. Danko, kojeg su zvali brački Chuck Norris jer sliči američkom glumcu, govorio je za Mariju i ostale djevojke da su se više uređivale nego radile.

Foto: RTL

Marija za sebe kaže da je vesela osoba kojoj su na prvome mjestu vjera i ljubav od koje nije odustala i nada se da će uskoro pronaći supruga. Sretna je što živi u manjem gradu zato što može imati svoj vrt i cvjetnjak i ostale prednosti koje pruža život izvan metropole. Kad se ne bavi vrtlarenjem, rado kuha za obitelj i prijatelje, a može se pohvaliti svojim domaćim ukusnim likerima od višnje, dunje i brusnice. Voli jednostavnu, tradicionalnu kuhinju i kaže da sa samo nekoliko sastojaka može napraviti ukusno jelo.

Foto: RTL

