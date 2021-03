Ni tjedan dana nakon intervjua Megan Markle (39) i princa Harryja (36) s Oprah Winfrey, reakcije ne prestaju stizati.

POGLEDAJTE VIDEO

Javnost u Americi uglavnom je na strani mladog para, dok su Britanci ogorčeni. Većina ih smatra da su ovim javnim nastupom prešli crtu s koje nema povratka.

No, izgleda da je obiteljska veza ponovo prevagnula. Prema pisanjima britanskih medija, prijatelj princa Charlesa (72) otkrio je kako on namjerava sa sinom Harryjem riješiti sve nesuglasice i to u idućih nekoliko tjedana.

Otac smatra da neugodna situacija koja se stvorila među njima ne bi trebala ići dalje, iako je jako povrijeđen onim što je vidio i čuo.

Izgleda da je princu Charlesu prisjelo sve ovo što se do sada dogodilo te ne želi daljnji sukob. Vjeruje da će javnost ovakav potez pružanja ruke pomirenja dobro prihvatiti.

Prema rezultatima ankete, popularnost princa Harryja i njegove supruge Meghan u Britaniji je pala te nikada nije bila niža nakon njihova šokantnog intervjua s Oprom.