Princ Charles podijelio omiljeni recept: 'Dobra hrana je utjeha'

Nije tajna da britanski princ Charles (71) obožava jela od jaja. Na Twitteru i Instagramu Clarence Housea objavio je recept svojega omiljenog jutarnjeg obroka - zapečenih jaja s britanskim sirom i špinatom, piše Daily Mail.

Recept je podijelio u povodu održavanja online festivala posvećenog britanskom siru i industriji sira u toj zemlji, pogođenoj krizom zbog pandemije koronavirusa.

- Jedna od stvari koja nam bez sumnje donosi veliku utjehu i zadovoljstvo je dobra hrana. Stoga zabrinjava što je zbog pandemije koronavirusa u krizi i jedna od najljepših životnih radosti - britanski sir - napisao je Charles, pokrovitelj britanske udruge 'Speciality Cheesemakers Association'.

A proud champion of native British cheese, His Royal Highness has released one of his favourite recipes, Cheesy Baked Eggs, which can be made by using any number of our great British cheeses. 🧀🍳 #BritishCheeseWeekender pic.twitter.com/htogWqGFQ2