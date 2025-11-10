Princ George prvi je put nazočio važnoj svečanosti, pridružio se majci koja se ponosno smiješila

Prošle subote u Londonu je održana tradicionalna svečanost Royal British Legion Festival of Remembrance, a uz ostale članove britanske kraljevske obitelji, na iznenađenje svih, po prvi put prisustvovao joj je i princ George. Upravo je on na ovoj dužnosti 'zamijenio' svog oca, prijestolonasljednika Williama, koji se vraćao sa svog puta u Brazil, prenosi People.

Foto: Jack Taylor

Dana 11. prosinca diljem Ujedinjenog Kraljevstva održava se Remembrance Day, dan kada se narod prisjeća pali vojnika s područja države i Commonwealtha. U sklopu te obljetnice, održao se i ovaj događaj. Mladi princ na sličnoj se svečanosti pojavio i u svibnju ove godine, prilikom susreta kralja i veterana Drugog svjetskog rata.

Foto: Jack Taylor

Budući da će 12-godišnji George nakon svog djeda Charlesa i oca Williama naslijediti britansko prijestolje, činjenica da se počinje pojavljivati na ovakvim događajima ne čudi. Unatoč tome, jedan je izvor za spomenuti medij objasnio kako su prinčevi roditelji jako oprezni kada je riječ o Georgeovu pojavljivanju na kraljevskim eventima: 'To je spora igra, i navikava ga na to prema uvjetima roditelja, a ne tuđim'.

Foto: Jack Taylor

Georgeov otac, princ William, na ovakvim se događanjima počeo pojavljivati u sličnoj dobi kao i on. Tako je kao 12-godišnjak zajedno sa svojim roditeljima, današnjim kraljem Charlesom i pokojnom princezom Dianom, te bratom Harryjem prisustvovao Heads of State Victory in Europe Remembrance Service, navodi People.

Foto: Jack Taylor

U skladu s običajem, članovi kraljevske obitelji za ovu su prigodu odjenuli tamne kombinacije, a princeza Kate odabrala je crnu haljinu s bijelom kragnom dizajnerice Alessandre Rich. Također, svi su nosili broševe s motivom maka kao simbol sjećanja. Taj čin dio je tradicije koji potječe još iz 1921. godine, a inspiriran je pjesmom 'In Flanders Fields' John McCraea.

Foto: Toby Melville

Još jedan detalj koji je kamera uhvatila tijekom dijela svečanosti koji je održan u nedjelju, je i srdačan razgovor između kraljice Camille i princeze Kate. U jednom je trenutku kraljeva supruga nešto šapnula, a buduća kraljica, koja je do tada sve promatrala s ozbiljnim izrazom lica, se nasmiješila.