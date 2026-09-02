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ELITNO OBRAZOVANJE

Princ Harry i Meghan djecu će poslati u privatnu školu koja košta 30 tisuća eura po godini?

Piše Magdalena Mucić,
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Princ Harry i Meghan djecu će poslati u privatnu školu koja košta 30 tisuća eura po godini?
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Foto: Instagram
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Luksuzna obrazovna ustanova nudi brojne vrhunski opremljene sadržaje te tri obroka dnevno. Njihov rođak princ George (13) ovog mjeseca pak kreće na nastavu u internat Eton College, gdje su išli i njegov otac te stric

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Princ Archie (7) i princeza Lilibet (5) pohađat će privatnu školu u Velikoj Britaniji čija godišnja školarina iznosi više od 30.000 eura, doznaje Page Six.

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Luksuzna obrazovna ustanova nudi brojne vrhunski opremljene sadržaje, među kojima su zatvoreni bazen, fitness centar i prostrani travnati sportski tereni. Učenicima je na raspolaganju i pristup rijeci, gdje se mogu baviti veslanjem i kajakom. Kampus također ima umjetničke ateljee, prostoriju za kuhanje, nekoliko znanstvenih laboratorija, veliko kazalište te centar za glazbu i izvedbene umjetnosti s prostorijama za vježbanje, učionicama, prostorima za probe, koncertnom dvoranom i vrtom. Školarina uključuje sva tri obroka, a na jelovniku se nalaze razna jela poput sporo pečene janjeće lopatice i falafela. 

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Archie i Lilibet navodno bi u školu trebali krenuti već ovog tjedna. Page Six piše kako radi zaštite djece ne žele objaviti o kojoj se školi radi, no navode da su uoči prvog dana škole roditelji učenika jedne elitne škole dobili pismo u kojem ih se upozorava da je zabranjeno fotografirati i snimati učenike. Archiejev i Lilibetin rođak, princ George (13) ovog mjeseca pak kreće na nastavu u internat Eton, školu koju su nekoć pohađali njegov otac princ William i stric Harry. 

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Princ Harry i vojvotkinja Meghan navodno razgledavaju kuću u Cotswoldsu, iznimno prestižnom ruralnom području u kojem se nalazi Highgrove House, rezidencija kralja Charlesa i kraljice Camille. Harry i Meghan prošlog su se tjedna iselili iz svoje vile u Montecitu vrijedne 14 milijuna dolara.

Britanski mediji pišu kako su se Harry i Meghan vratili kako bi bili bliže kralju Charlesu kojem je 2024. dijagnosticiran rak te kako bi izgladili odnose s kraljevskom obitelji. 

Britain's Prince Harry participates in the Royal Salute Polo Challenge, in Wellington
Foto: Marco Bello

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