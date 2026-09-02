'Da je Diana živa, svađa braće riješila bi se na drugačiji način'

Princ Harry (41) i Meghan (45) preselili su svoju obitelj u Ujedinjeno Kraljevstvo na 'dulje vrijeme', nakon više od šest godina provedenih u Kaliforniji. Njihova djeca, princ Archie (7) i princeza Lilibet (5), ovog će mjeseca krenuti u školu u Britaniji. Obitelj je u Ujedinjeno Kraljevstvo stigla 26. kolovoza, no detalji o njihovom domu i školi koju će djeca pohađati drže se u privatnosti.

Nedavno je izvor za People rekao kako Harry smatra da mu je povratak u domovinu najbolja prilika da popravi odnos s obitelji, no navodno su princ William i princeza Kate vrlo oprezni te ne žele ishitreno reagirati na Harryjev povratak.

- Prate kako će se situacija razvijati. To je privatna stvar. Ne osjećaju potrebu išta govoriti niti pokazati ikakvu reakciju javnosti - kazao je izvor i dodao da će pomirenje biti dugotrajan proces, ako uopće dođe do njega.

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- Postoji dubok osjećaj izdaje - dodao je izvor. Otkako su stigli u Englesku, Harry i Meghan uglavnom se drže podalje od javnosti. Zasad njihov povratak nije donio nikakav javni znak ponovnog susreta sa širom kraljevskom obitelji. Princ Harry ranije je izrazio želju za obnovom odnosa sa svojom obitelji.

- Volio bih se pomiriti sa svojom obitelji. Nema smisla više se svađati - rekao je za BBC u svibnju prošle godine. U srpnju se Harry s obitelji susreo s ocem, kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u dvorcu Highgrove, što je bio prvi put u četiri godine da je kralj vidio Meghan, Archieja i Lilibet. No, s bratom Harry navodno nije u kontaktu godinama.

- Iskreno, mislila sam da će im se odnos do sada možda barem malo popraviti. Ali nema nikakvog pomaka, osobito s Williamove strane. Nema kontakta - kazao je izvor koji poznaje prinčeve.

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- Svi se sjećamo dana kada su se Harry i William šalili jedan s drugim i činilo se da će njihov odnos i njihova budućnost biti sjajni, da će Harry, kako je Diana uvijek govorila, biti Williamova desna ruka. To je veliki gubitak za monarhiju - rekao je prošle godine za PEOPLE Dianin biograf Andrew Morton i dodao kako je Diana uvijek govorila da ima dva sina s razlogom.

- Mlađi će biti tu kako bi podržavao starijeg u usamljenoj ulozi budućeg kralja. Nema sumnje da bi Diana pokušala biti mirotvorac među njima. Da je živa, stvari bi se između njih riješile na drugačiji način - zaključio je Morton. U ponedjeljak, 31. kolovoza, obilježena je 29 godišnjica Dianine pogibije.