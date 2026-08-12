Princ Harry i Meghan javno će se ispričati kralju Charlesu?

Princ Harry i Meghan Markle navodno razmišljaju da se javno ispričaju kralju Charlesu u nadi da će na taj način popraviti svoj odnos s kraljevskom obitelji koji je narušen otkada su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa odlučili odstupiti od svojih službenih kraljevskih dužnosti i preseliti se u Kaliforniju.

Par je nedavno sa svoje dvoje djece otputovao u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje su se susreli s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom, što bi moglo ukazivati na prvi korak u popravljanju odnosa. Novinar Rob Shuter otkrio je na svom Substacku 'Naughty But Nice' da mu je nekoliko izvora reklo kako se ozbiljno razgovara i o tome bi li se vojvoda i vojvotkinja od Sussexa trebali javno ispričati kralju Charlesu.

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- Ovdje nije riječ o tome da Harry i Meghan priznaju da su u svemu bili u krivu. Riječ je o priznavanju da je posljednjih pet godina prouzročilo golemu bol. Sada se raspravlja o tome što bi isprika trebala sadržavati i, jednako važno, što ne bi trebala sadržavati - kazao je neimenovani izvor za 'Naughty But Nice' koji navodi i da će za popravljanje odnosa u kraljevskoj obitelji trebati puno više od jednog zajedničkog popodneva.

- Svi se slažu da povjerenje mora biti ponovno izgrađeno. Izazov je pronaći riječi kojima će se kralju iskazati poštovanje koje želi, a da se pritom od Harryja i Meghan ne traži da povuku svaki intervju, dokumentarac ili stranice Harryjeve biografije 'Spare' - dodao je drugi izvor, a prenosi Express US.

Izvori su za publikaciju otkrili da je razmotreno više verzija moguće izjave isprike. Ona se ne bi bavila svakim spornim pitanjima iz posljednjih nekoliko godina, već bi bila usmjerena na izražavanje žaljenja zbog narušenih obiteljskih odnosa.

- Isprika ne mora biti predaja. To je priznanje da je ovaj obiteljski sukob otišao predaleko. Charles želi mir, ali želi i poštovanje. Ovo bi mogao biti prvi pravi korak prema jednom i drugom - kazao je izvor iz kraljevske palače.