Princ Harry mogao bi platiti milijune nakon izgubljene tužbe

Princ Harry i skupina od sedam poznatih osoba suočavaju se s mogućnošću plaćanja višemilijunskih sudskih troškova nakon što je Visoki sud odbacio njihovu tužbu protiv izdavača Daily Maila zbog nezakonitog prikupljanja informacija. Slučaj se vratio na sud radi rasprave o troškovima, gdje je otkriven ogroman jaz između osiguranja i stvarnih pravnih izdataka.

Skupina od sedam poznatih osoba, uključujući vojvodu od Sussexa, Sir Eltona Johna i barunicu Doreen Lawrence, tužila je tvrtku Associated Newspapers Limited (ANL) optužujući je za nezakonito prikupljanje informacija. ANL je snažno opovrgnuo te tvrdnje. Ranije ovog mjeseca, nakon jedanaest tjedana dugog suđenja na Visokom sudu u Londonu, sudac je u cijelosti odbacio njihove zahtjeve u presudi na 436 stranica. Sada se pravna bitka preselila na pitanje tko će pokriti goleme troškove postupka.

Foto: Toby Melville

Na ročištu o troškovima otkriveno je da postoji značajan manjak između pokrića osiguranja tužitelja i troškova koje potražuje ANL, a koji premašuju 34 milijuna funti. Odvjetnici ANL-a zatražili su da skupina poznatih osoba, koja uključuje i Sadie Frost, Elizabeth Hurley, Davida Furnisha i bivšeg zastupnika Sir Simona Hughesa, plati troškove po odštetnoj, a ne standardnoj osnovi. Odštetna osnova bila bi znatno povoljnija za ANL jer im omogućuje povrat većeg iznosa.

Nicholas Bacon, odvjetnik skupine tužitelja, istaknuo je da troškovi ANL-a iznose gotovo 34,5 milijuna funti, što je za više od 18,6 milijuna funti više od njihovog odobrenog proračuna. S druge strane, osiguranje koje su tužitelji ugovorili pokriva ukupno 16,2 milijuna funti. Bacon je u pisanom podnesku naveo da bi plaćanje po odštetnoj osnovi moglo biti "vrlo značajno" za sedmero tužitelja i dovesti ih u situaciju da ostanu bez dovoljnog osiguravajućeg pokrića.

Foto: Valentyn Ogirenko

​- Gornje brojke odražavaju zapanjujuće visoku pravnu potrošnju Associateda i potpuno kavalirski pristup načelu proporcionalnosti i glavnom cilju, koji nastoji osigurati da stranke budu u ravnopravnom položaju - naveo je Bacon.

​- Na toj razini pokrića, tužitelji bi razumno očekivali da budu osigurani za ukupne nastale troškove i odobrene procijenjene troškove Associateda. Međutim, ako bi tužitelji bili dužni platiti troškove Associateda po odštetnoj osnovi, trenutačna razina pokrića ne bi bila dovoljna da podmiri njihovu ukupnu izloženost troškovima, moguće u iznosu od više milijuna funti - dodao je.

Očekuje se da će ročište pred sucem završiti ovih dana.

*uz korištenje AI-ja