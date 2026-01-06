Princ Harry mogao bi ponovno dobiti naoružanu zaštitu u UK-u

Princ Harry mogao bi ponovno dobiti službenu, naoružanu policijsku zaštitu tijekom boravaka u Ujedinjenom Kraljevstvu, doznaju britanski i američki mediji. Takav bi rasplet predstavljao veliki preokret u dugogodišnjoj borbi vojvode od Sussexa s britanskim vlastima, ali i potencijalno otvorio vrata dolasku njegove supruge Meghan Markle i njihove djece, princa Archieja i princeze Lilibet, u zemlju njegova rođenja.

Prema izvorima bliskim slučaju, u tijeku je opsežna revizija sigurnosnih procjena, a signali koji dolaze iz britanske vlade opisuju se kao "pozitivni". Neslužbeno se navodi da je službena procjena rizika zaključila kako Harry ispunjava uvjete za sigurnosnu zaštitu financiranu iz državnog proračuna.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Reviziju provodi Kraljevski i VIP izvršni odbor, tijelo u kojem sudjeluju predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Metropolitanske policije i kraljevskog dvora. Njihova je zadaća procijeniti razinu prijetnje i odlučiti tko ima pravo na policijsku zaštitu najviše razine. Navodno je odbor već utvrdio da su kriteriji za pojačane mjere sigurnosti ispunjeni.

Podsjetimo, princ Harry izgubio je pravo na punu policijsku zaštitu 2020. godine, nakon što su on i Meghan Markle odstupili od obavljanja službenih kraljevskih dužnosti. U svibnju 2025. izgubio je i žalbu pred Visokim sudom u Londonu, no u prosincu iste godine odobrena je nova, sveobuhvatna sigurnosna procjena.

Harry je u više navrata isticao da bez odgovarajuće razine zaštite ne može dovesti obitelj u Ujedinjeno Kraljevstvo jer se ne osjeća sigurno. Posebno je naglašavao da ne želi izlagati riziku suprugu Meghan i njihovo dvoje djece, koji odrastaju u Kaliforniji.