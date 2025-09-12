Obavijesti

Show

Komentari 0
POPILI SU ČAJ

Princ Harry nakon skoro dvije godine susreo se s ocem, jako mu se svidjelo biti u Britaniji

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Princ Harry nakon skoro dvije godine susreo se s ocem, jako mu se svidjelo biti u Britaniji
3
Foto: Aaron Chown

Princ, koji u ponedjeljak puni 41 godinu, sastao se s kraljem Charlesom III. kasno u srijedu poslijepodne na nešto manje od sat vremena, uz šalicu čaja nasamo u kraljevskoj rezidenciji Clarence House u Londonu.

Princ Harry završio je svoj posjet Ujedinjenom Kraljevstvu u četvrtak, oduševljen putovanjem na kojem se prvi put u 19 mjeseci susreo sa svojim ocem kraljem Charlesom III. u nastojanju da se pomiri, prema riječima njegova glasnogovornika.

Harryju se "jako svidjelo" opet biti u Velikoj Britaniji, rekao je isti izvor, dodajući da se "ponovno povezao sa starim prijateljima i kolegama".

Prince Harry, Duke of Sussex, at Diana Award event in London
Foto: Aaron Chown

Princ, koji u ponedjeljak puni 41 godinu, sastao se s kraljem Charlesom III. kasno u srijedu poslijepodne na nešto manje od sat vremena, uz šalicu čaja nasamo u kraljevskoj rezidenciji Clarence House u Londonu.

Njih dvojica nisu se vidjeli od veljače 2024. kada je taj njegov mlađi sin, koji se bio povukao s dužnosti u kraljevskoj obitelji pohitao na Otok saznavši da mu otac boluje od raka. Harry živi u Kaliforniji od 2020., a već su godinama otuđeni zbog niza neslaganja potaknutih prinčevom javnom kritikom obitelji.

KORAK PREMA POMIRENJU? Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...
Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...

Također poznat kao vojvoda od Sussexa, Harry tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu nije imao nikakvu komunikaciju sa svojim bratom prestolonasljednikom Williamom, koji s njime više ne razgovara.

Tijekom svog četverodnevnog boravka, Harry je većinu vremena posvetio svom dobrotvornom radu.

U četvrtak je boravak završio posjetom centru Diana Award posvećenom radu s mladim ljudima, koji slavi uspomenu na njegovu majku princezu Dianu. Tamo je saslušao mlade ljude dok su govorili o svom mentalnom zdravlju.

Tijekom boravka princ je posjetio i grob svoje bake kraljice Elizabete II., točno tri godine nakon njezine smrti 8. rujna 2022.

Harry je u svibnju za BBC rekao da bi se "jako volio pomiriti sa svojom obitelji", nakon pet godina ogorčenosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice
I JAČI SPOL VOLI PLASTIKU

FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice

Često se govori o estetskim korekcijama slavnih dama. Analiziraju se njihove fotografije prije i poslije, a rijetko se spominju poznati muškarci koji se, također, rado prepuštaju blagodatima kirurgije
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
PRIZNALA ESTETSKE KOREKCIJE

FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine

U slavu ju je vinula danas kultna serija 'Prijatelji', a krah njenog braka s Bradom Pittom bio je jedan od najpraćenijih u povijesti showbiza. Jennifer Aniston nedavno je napunila 56 godina, a ovo je njena životna priča.
FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...
IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...

Svi pogledi na britanskoj premijeri filma "A Big Bold Beautiful Journey" bili su upućeni u glavnu glumica filma, Margot Robbie (35). Ona je na crveni tepih stigla u haljini koja puno više otkriva nego skriva i 'zapalila' internet. Nosila je prozirnu haljinu s raznim svjetluckavim detaljčićima, a ispod nje, čini se, tangice. Stigle su i druge zvijezde filma, na premijeri je i Colin Farrell, ali fotografi su većinu pažnje posvetili Margot...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025