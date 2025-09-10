Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...

Princ Harry stigao je u srijedu u londonsku rezidenciju kralja Charlesa na njihov prvi susret u 20 mjeseci koji bi mogao biti prvi korak prema pomirenju. Harry, vojvoda od Sussexa, zadnji put je vidio oca u veljači prošle godine nedugo nakon što je objavljeno da se kralj liječi od raka.

Prinčev automobil viđen je kako stiže ispred Charlesove rezidencije Clarence House. Charles (76) je tijekom dana imao kraljevsku audijenciju u toj palači.

Buckinghamska palača potvrdila je da je kralj ugostio sina na privatnom sastanku i čaju.

Harry (40) je stigao u zemlju u ponedjeljak na niz dogovora, a ranije u srijedu posjetio je istraživački centar koji je specijaliziran za poboljšanje liječenja žrtava eksplozija.

Harry i njegova američka supruga Meghan, s kojom se 2020. preselio u Kaliforniju gdje sada žive sa svoje dvoje djece, jako su kritizirali kraljevsku obitelji i instituciju u intervjuima, dokumentarcima i Harryjevoj autobiografiji "Rezerva".

Harry posebno nije štedio Charlesa i svojeg starijeg brata, prijestolonasljednika Williama, zbog čega se odvojio od obitelji.

Ali nakon što je izgubio pravnu bitku s britanskom vladom u svibnju, Harry je rekao da se želi pomiriti.

"Naravno da mi neki članovi obitelji neće nikada oprostiti što sam napisao knjigu. Naravno da mi neće nikada oprostiti mnogo toga. Ali znate... volio bih se pomiriti sa svojom obitelji... Više nema smisla nastaviti boriti se. A život je dragocjen", rekao je za BBC