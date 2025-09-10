Obavijesti

Show

Komentari 0
KORAK PREMA POMIRENJU?

Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prvi susret nakon 20 mjeseci! Princ Harry sastao se s kraljem Charlesom: Družili se uz čaj...
Foto: Steve Parsons/PRESS ASSOCIATION - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Buckinghamska palača potvrdila je da je kralj ugostio sina na privatnom sastanku i čaju.

Princ Harry stigao je u srijedu u londonsku rezidenciju kralja Charlesa na njihov prvi susret u 20 mjeseci koji bi mogao biti prvi korak prema pomirenju. Harry, vojvoda od Sussexa, zadnji put je vidio oca u veljači prošle godine nedugo nakon što je objavljeno da se kralj liječi od raka.

Prinčev automobil viđen je kako stiže ispred Charlesove rezidencije Clarence House. Charles (76) je tijekom dana imao kraljevsku audijenciju u toj palači.

Buckinghamska palača potvrdila je da je kralj ugostio sina na privatnom sastanku i čaju.

PONOVNO IZNENADILA Nakon kritika zbog plave kose, Kate Middleton opet je brineta
Nakon kritika zbog plave kose, Kate Middleton opet je brineta

Harry (40) je stigao u zemlju u ponedjeljak na niz dogovora, a ranije u srijedu posjetio je istraživački centar koji je specijaliziran za poboljšanje liječenja žrtava eksplozija.

Harry i njegova američka supruga Meghan, s kojom se 2020. preselio u Kaliforniju gdje sada žive sa svoje dvoje djece, jako su kritizirali kraljevsku obitelji i instituciju u intervjuima, dokumentarcima i Harryjevoj autobiografiji "Rezerva". 

Harry posebno nije štedio Charlesa i svojeg starijeg brata, prijestolonasljednika Williama, zbog čega se odvojio od obitelji.

NOVA SEZONA 'WITH LOVE' Markle pričala o početku veze s princem Harryjem: 'On je prvi rekao one čarobne dvije riječi'
Markle pričala o početku veze s princem Harryjem: 'On je prvi rekao one čarobne dvije riječi'

Ali nakon što je izgubio pravnu bitku s britanskom vladom u svibnju, Harry je rekao da se želi pomiriti.

"Naravno da mi neki članovi obitelji neće nikada oprostiti što sam napisao knjigu. Naravno da mi neće nikada oprostiti mnogo toga. Ali znate... volio bih se pomiriti sa svojom obitelji... Više nema smisla nastaviti boriti se. A život je dragocjen", rekao je za BBC

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi
I DALJE TRENIRA

Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi

Željka je u 'Život na vagi' ušla sa 147 kilograma, a danas je 80 kilograma lakša. Najveća motivacija su joj djeca, redovito trenira u teretani, a i dalje je u kontaktu sa Šteficom, Zuzanom i Tomom iz šeste sezone
FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...
Tuga u srcu Zagreba

FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...

Lisinski je u srijedu bio drukčiji. Dvorana u kojoj je Gabi Novak desetljećima pjevala ovoga se puta ispunila tišinom i zahvalnošću. Umjesto koncerta, okupljeni su došli reći hvala za pjesme koje su obilježile generacije i za toplinu kojom ih je darivala. Na pozornici na kojoj smo je navikli gledati, stajali su prijatelji i kolege. Govorili su o njezinoj skromnosti, o snazi njezina glasa i jednostavnosti koja ju je činila posebnom. Velike riječi nisu bile potrebne, osjećaj u dvorani govorio je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025