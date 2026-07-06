Princ Harry: Odsjest ću u Buckinghamskoj palači! Kralj Charles: E, nećeš! Zakasnio si

Iz Buckinghamske palače kazali su danas britanskim medijima kako princ Harry neće odsjesti u palači tijekom svog posjeta Londonu ovog tjedna, iako je njegov tim jutros objavio da je Harry prihvatio poziv da tamo odsjedne. Prema BBC-jevim izvorima, Harry nije u zadanom roku, odnosno do prošlog petka, potvrdio svoj boravak u Buckinghamskoj palači te mu je tijekom vikenda javljeno kako poziv više ne vrijedi.

Palača, naime, zahtjeva da se boravak gostiju najavi unaprijed, kako bi im se organizirao smještaj i osiguralo osoblje iz kraljevskog kućanstva.

Harryjev glasnogovornik je rekao kako su naknadno obaviješteni da je ponuda za boravak u palači ipak povučena, što je opisao kao razočaravajuću odluku.

Princ Harry putuje u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi promovirao Invictus igre, međunarodno natjecanje za vojnike i veterane koji su ozlijeđeni tijekom službe, a koje će se iduće godine održati u Birmingham.

Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Iako su s princom u London trebali doći supruga Meghan i njihovo dvoje djece, Archie i Lilibet, od tog su plana odustali nakon što je potvrđeno da neće imati konstantnu policijsku zaštitu. Ipak, moguće je da će se Meghan i djeca kasnije tijekom tjedna pridružiti princu Harryju u Birminghamu.

Ranije se pisalo da bi Harry i obitelj mogli posjetiti i Althorp, obiteljsko imanje obitelji Spencer, na kojem je odrasla i gdje je sahranjena njegova majka, princeza Diana.