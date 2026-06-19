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OBITELJ NA OKUPU

Hoće li se Harry i Charles uspjeti pomiriti? On dolazi u domovinu: 'Kralj jedva čeka vidjeti unuke'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Hoće li se Harry i Charles uspjeti pomiriti? On dolazi u domovinu: 'Kralj jedva čeka vidjeti unuke'
Foto: POOL, Pixsell/PA

Princ Harry, njegova supruga i djeca su posljednji put zajedno bili u Velikoj Britaniji 2022. godine. Odnosi s ostatkom kraljevske obitelji su loši, a princ i kralj navodno žele to popraviti već ovog ljeta

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Je li kraljevsko pomirenje na pomolu? Princ Harry navodno se vraća u Veliku Britaniju, a sa sobom nakon četiri godine dovodi i suprugu Meghan Markle te djecu, princa Archieja (7) i princezu Lilibet (5). Kako navodi Page Six, obitelj bi idućeg mjeseca trebala iz SAD-a doći u Britaniju na tjedan dana, a u tom periodu bi se trebali susresti i s Harryjevim ocem, kraljem Charlesom

No, mnogi se pitaju hoće li se kraljevska obitelj susresti s Meghan Markle? Iako nisu u dobrim odnosima, stručnjaci za britansku kraljevsku obitelj poručili su kako je Charles 'veliki diplomat' te da sigurno neće ignorirati svoju snahu. Međutim, cijeli susret će se odviti daleko od očiju javnosti. 

Britain's Prince Harry and Meghan visit Colombia
Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS

Izvori ističu i kako Charles jedva čeka druženje sa svojim unucima. Princezu Lillibet je vidio tek jednom u životu... 

- Siguran sam da ih jedva čeka vidjeti - rekao je Hugo Vickers, kraljevski biograf i prijatelj obitelji. 

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- Kralj je uvijek držao vrata otvorena, a on i Harry su se sreli prošlog rujna. Dobra je ideja da se on i Harry pomire, za obje strane. Kralj je bio jasan, svoje posljednje godine ne želi provesti tužan, a Harry je proživio dovoljno trauma da, kada bi Charles preminuo a da se nisu pomirili, imao bi samo još više problema - dodao je Vickers. 

Foto: Instagram

Prošle je godine Harry bio u Britaniji kako bi zatražio da mu se vrate povlastice policijske zaštite kada je u zemlji. One su mu ukinute kada se odrekao svojih dužnosti i otišao u SAD sa suprugom i obitelji, a bez obzira na žalbu, sud ih je odbio vratiti. Page Six navodi kako je Harry vjerojatno angažirao dodatno privatno osiguranje kako bi njegov boravak u domovini prošao bez problema. 

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Dok se borio za policijsko osiguranje na sudu, princ je lani rekao javno kako bi se volio pomiriti s obitelji. 'Ne znam koliko moj otac još ima vremena, ne želi pričati sa mnom zbog ove stvari s osiguranjem. Bilo bi lijepo da se pomirimo', poručio je tada. 

Britain's King Charles and Queen Camilla in the United States for state visit
Foto: Nathan Howard

Jedan od razloga i zašto je došlo do raskola između oca i mlađeg sina bile su izjave Markle. Ona je javno govorila da, dok je živjela u palači, trpjela rasizam i maltretiranje, te da je zbog toga imala suicidalne misli. Vickers navodi kako je kralj spreman sve to staviti po strani kako bi popravio odnose. 

- Bilo bi samo još gore da kralj odbije vidjeti Meghan - objasnio je. 

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Posljednji put kada je cijela obitelj na okupu je bilo 2022. godine, na proslavi Platinastog jubileja kraljice Elizabete II., svega dva mjeseca prije nego što je preminula. Harry i Meghan su doveli i Lillibet, koja je tad bila tek beba, a koja je dobila ime upravo prema svoj prabaki čiji je to bio nadimak u djetinjstvu. 

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