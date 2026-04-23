Princ Harry posjetio Ukrajinu: Mnogi primijetili da je prekršio strogi kraljevski protokol...

Princ Harry (41) stigao je u iznenadni posjet Ukrajini, a jedna gesta koju je uputio ljudima koji su ga dočekali u Kijevu opisana je kao jasan znak da se udaljio od kraljevskog života. Vojvoda od Sussexa nastoji podsjetiti svijet na stalnu borbu zemlje protiv ruske agresije. Sin kralja Charlesa i pokojne princeze Diane sišao je s noćnog vlaka iz Poljske u glavni grad Ukrajine u četvrtak. Ondje sudjeluje na sigurnosnoj konferenciji kako bi pozvao svijet da ne zaboravi s čime se zemlja suočava u svojoj borbi.

Prije odlaska na konferenciju, vojvodu od Sussexa srdačno su dočekali stanovnici Kijeva koji su se okupili na željezničkoj postaji. Kako bi im zahvalio na gostoprimstvu, Harry je učinio nešto što se protivi tradicionalnom kraljevskom protokolu. Na fotografijama koje su objavljene vidi se kako Harry grli okupljene građane, što nije uobičajeno u kraljevskoj obitelji.

Prema tradiciji, javnosti nije dopušteno dodirivati člana kraljevske obitelji, osim ako im oni prvi ne ponude ruku. Međutim, poznato je da je princeza Diana voljela grliti ljude tijekom svojih susreta. Čini se da je Harry odlučio slijediti njezine stope i odbaciti ovo pravilo. Njegova supruga, Meghan Markle, također se prethodno opisala kao osoba koja voli grliti tijekom Netflixovog dokumentarca "Harry & Meghan".

Objasnila je kako nije shvaćala da srdačan zagrljaj može biti "doista neugodan za mnoge Britance" koji nisu navikli na javno iskazivanje osjećaja. Čini se da mlađi članovi kraljevske obitelji žele prekinuti tradiciju, jer je čak i Harryjev stariji brat, princ William, u prošlosti viđen kako dijeli zagrljaje.

Osim sudjelovanja na konferenciji, Harry će svoje vrijeme u Ukrajini iskoristiti za podršku svojoj Zakladi Invictus Games, koju je osnovao za ranjene veterane. Ovaj posjet nastavak je njegovog dugogodišnjeg angažmana u potpori vojnim veteranima, a njegova zaklada aktivno surađuje s ukrajinskim veteranima od 2017. godine.

Također će se upoznati s opasnim poslom koji obavlja The Halo Trust, organizacija koja radi na uklanjanju mina i eksploziva iz ratom pogođenih zemalja. Njegova majka, princeza Diana, slavno je podržavala The Halo Trust tijekom njihovog rada u Angoli 1997. godine, neposredno prije svoje smrti. The Halo Trust zapošljava 1300 ljudi za poslove razminiranja u Ukrajini, što je sada njihova najveća operacija bilo gdje u svijetu, a Harry će, slijedeći majčine stope, iz prve ruke vidjeti ključan posao koji organizacija obavlja.

​- Radujem se što ću ponovno vidjeti prijatelje i ponovno se povezati sa zajednicom Invictus te stati uz one koji pomažu Ukrajini da pobijedi u ovoj borbi - rekao je.

