Princ Harry: Ne želim kraljevski život, on je ubio moju majku

Nakon što mi je mama umrla, neposredno prije mojeg 13. rođendana, pomislio sam: 'Ne želim ovaj posao. Ne želim ovu ulogu, kamo god ona vodila, ne sviđa mi se'. To je ubilo moju majku i ja sam bio snažno protiv toga te sam godinama zabijao glavu u pijesak. Na kraju sam shvatio, čekaj malo, da je netko drugi u ovoj poziciji, kako bi iskoristio ovu platformu i resurse koji dolaze s njom da napravi promjenu u svijetu? I što bi moja mama htjela da učinim? To je uistinu promijenilo moju perspektivu.

Ovim je riječima princ Harry (41) otvorio dušu na summitu 'InterEdge' u Melbourne, za koji je ulaznica koštala tisuću dolara. Harry je publici rekao kako nas 'mnogo toga u svijetu trenutno čini anksioznima, pod stresom, bespomoćnima i potpuno preplavljenima' te priznao da se i on sam tako osjećao.

- Bilo je mnogo trenutaka kada sam se osjećao preplavljeno. Trenutaka kada sam se osjećao izgubljeno, izdano ili potpuno nemoćno. Trenutaka kada se pritisak, i vanjski i unutarnji, činio neprestanim. I trenutaka kada sam se, unatoč svemu, morao pojaviti pretvarajući se da je sve u redu, kako ne bih nikoga iznevjerio - povjerio se.

Objasnio je kako ga je očinstvo promijenilo jer je tad 'počeo jasnije primjećivati lančanu reakciju'. Poručio je da traženje pomoći nije znak slabosti, nego snage, te priznao da je s terapijom čekao sve dok nije bio 'doslovno u fetalnom položaju na podu kuhinje'. Ranije tog dana, par je pričao sa studentima u Melbourneu o opasnostima društvenih mreža. Tom je prilikom Meghan Markle otkrila s kakvim se napadima i sama borila.

- Deset godina, svaki dan tijekom deset godina, bila sam zlostavljana i napadana. Bila sam najviše zlostavljana osoba na cijelom svijetu - izjavila je i dodala: 'Još sam tu'.

Harry je pohvalio australski zakon koji mlađima od 16 godina brani korištenje društvenih mreža. Nazvao je tu politiku 'epskom' i primjerom odgovornosti.