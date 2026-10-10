Princ Harry se preko posebne fotografije povezuje s mamom i često joj postavlja jedno pitanje

Princ Harry (42) gostovao je na Masterclassu posvećenom tugovanju gdje je progovorio o smrti svoje mame, princeze Diane i otkrio kako mu jedna posebna fotografija pomaže da osjeti povezanost njom.

- Mogu uspostaviti kontakt očima, a u osmijehu ima nešto vragolasto... Jednostavno osjećam veliku povezanost s njom, kazao je Harry o fotografiji koja se našla u Harper's Bazaaru 1995. godine, a snimio ju je francuski fotograf Patrick Demarchelier.

Foto: PA/PA Images/PIXSELL

- Ulovim se kako ju gledam i pitam se što ona misli o onome što upravo radim, kazao je Harry koji je imao samo 12 godina kada je Diana 1997. poginula u prometnoj nesreći u Parizu. Princ je dodao i kako ponekad gleda fotografiju kako bi vidio mijenja li se izraz Dianinog lica, no to se nikada ne dogodi. U razgovoru s neuroznanstvenicom dr. Mary-Frances O’Connor, Harry je kazao i kako se njegov odnos prema Dianinim fotografijama s godinama mijenjao. Neko vrijeme nakon njene smrti, nije ih mogao ni pogledati.

- Iako sam u spavaćoj sobi u školi imao njezine fotografije, jasno se sjećam da nisam razmišljao o majci jer razmišljanje o nečemu toliko tužnom ionako ju ne bi vratilo. U Masterclassu 'Redefiniranje tuge: Izgradnja otpornosti kroz gubitak', Harry je priznao i kako si godinama nije dozvoljavao biti sretan jer je mislio kako time izdaje mamu.

- Dugo sam bio emocionalno otupio, u velikoj mjeri zato što sam osjećao da bih bio nelojalan i kriv ako bih mogao biti sretan i radostan bez nje. Osjećao sam da moram biti tužan i emocionalno otupio kako bih joj dokazao da mi nedostaje, kazao je princ i dodao kako mu se s vremenom pogled na situaciju promijenio.

- Shvatio sam da je ona samo željela da budem sretan. To je za mene bila golema promjena u razmišljanju. Oslobodila me i dala mi potpuno drukčiji pogled na život, ispričao je Harry. Danas na majku misli gotovo svaku večer i većinu jutara, a u teškim trenutcima traži njenu pomoć.

- Kad postane teško, doista se uhvatim kako govorim: ‘Bok, treba mi pomoć. Usmjeri me u pravom smjeru', ispričao je Harry. Opisao je i trenutke u kojima je osjetio Dianinu prisutnost u svom životu.

Princess Diana 60th Birthday, London, UK - 01 Jul 2021 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Mnogo se toga dogodilo u mom životu u posljednjih šest godina, a ona se pojavila u trenucima u kojima ima potpunog smisla da se pojavila. Ponekad se jednostavno glasno nasmijem jer pomislim: ovo nije slučajnost. Nema šanse da je ovo išta drugo osim tebe. Osjećam to kao energiju. Također je i vizualno. To je znak. I vrlo je snažno povezano s njom, otkrio je Harry koji povezanost s mamom osjeća i kroz humanitarni rad, od kojeg se velik dio temelji na ciljevima za koje se ona zalagala tijekom života.

- Nadam se da će moja majka biti ponosna na sve što radim i svemu čemu posvećujem svoju energiju. Pokušavam nastaviti njezinu ostavštinu i zaštititi je, a nisam ni shvaćao da je posao koji sam na kraju odabrao, odnosno posao koji me privukao i za koji sam se zainteresirao, toliko sličan onome kojim se ona bavila. S tugom dolazi nešto što nije toliko odgovornost koliko potreba da osobu koju ste izgubili nosite sa sobom kroz život. Postoji nešto u tome što svoju majku nosim u sebi, a što mi u konačnici daje energiju za posao kojim se bavim, kazao je Harry.

Časopis People piše kako je Masterclass prošle godine kontaktirao Harryja s prijedlogom da snime tečaj posvećen tugovanju. Program je snimljen početkom ovog ljeta u Kaliforniji, a objavljen uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada.