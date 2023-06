Princ Harry se pojavio na sudu i nema po kome nije opleo: 'U svakoj mojoj vezi su bili i oni...'

Princ Harry (38) stigao je na Visoki sud 6. lipnja kako bi svjedočio slučaju hakiranja telefona protiv Mirror Group Newspapersa, nakladnika novina Daily Mirror, Sunday Mirror i Sunday People.

POGLEDAJTE VIDEO:

Harry ih je tužio zbog hakiranja telefona te drugih ilegalnih aktivnosti koje su se događale između 1991. i 2001. godine. Suđenje je započelo prošloga tjedna, a Harryjevi odvjetnici od tada pokušavaju dokazati da su navedeni mediji ilegalno prikupljali informacije.

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

U svojoj izjavi svjedočenja na 55 stranica, koju je u cijelosti objavio New York Times, Harry je napisao da 'iskreno osjeća da je u svakoj vezi koju je ikada imao - bilo da je ona s prijateljima, djevojkama, s obitelji ili s vojskom, uvijek bila uključena i treća strana, a to je tabloidni tisak'.

Tijekom svog svjedočenja Harry se dotaknuo i prekida s bivšom djevojkom Chelsy Davy (37).

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/

U svojoj pisanoj izjavi koju je objavio New York Times, vojvoda od Sussexa je naveo da je upadanje medija stavilo 'ogromnu količinu nepotrebnog stresa i napetosti' u njegovu vezu s Chelsy Davy, s kojom je povremeno bio u vezi od 2004. do 2010. On se također prisjetio putovanja s Chelsy u Bazaruto, za koje tvrdi da su novinari i fotografi iz MGN-a, kao i drugih agencija, uspjeli stići i 'rezervirati hotel prije nego što su oni stigli', prenosi E News.

Foto: POOL

- Nikad nismo bili sami i nismo mogli smo uživati ​​u društvu jedno drugoga daleko od znatiželjnih očiju tabloida - napisao je princ u izjavi.

Princ Harry je u svojoj pisanoj izjavi tvrdio i da je njegova pokojna majka, princeza Diana, također vjerovala da su njezine privatne poruke preslušane korištenjem nezakonitih metoda u mjesecima koji su prethodili njezinoj smrti u kolovozu 1997.

Kako prenosi E News, Mirror je odgovorio na tvrdnju da je Dianina govorna pošta hakirana, navodeći da je to 'potpuna spekulacija bez ikakve dokazne osnove'.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Inače, Harry se na sudu trebao pojaviti još u ponedjeljak.

- Njegovo putovanje i sigurnosna situacija takvi su da mu je to malo komplicirano - rekao je Sherborne na sudu, a sudac je bio iznenađen što princ nije došao. Iznenađen je bio i odvjetnik nakladnika MGN-a, Andrew Green, koji je njegov izostanak opisao kao 'apsolutno neuobičajenim', a optužio je princa i za trošenje vremena suda.

Buckinghamska palača ne želi komentirati suđenje koje je u tijeku.