Princ Harry (37) tuži za klevetu jednog od najvećih britanskih izdavača novina, Associated Newspapers, zbog novinskog članka u kojemu stoji da je pokušao zadržati u tajnosti od javnosti detalje o svojoj pravnoj bitki čiji je cilj ponovno dobiti policijsku zaštitu.

Harry, unuk kraljice Elizabete II (95) i njegova američka supruga Meghan Markle (40), napustili su kraljevske dužnosti 2020. godine da bi započeli novi život i izgradili nove karijere u Los Angelesu. Par od tada koristi usluge privatnoga zaštitarskog tima.

Njegovi pravni zastupnici u siječnju su izvijestili da to nije razina zaštite koja bi princu i njegovoj obitelji bila dostatna tijekom posjeta Britaniji te da Harry želi sam financirati policijsku zaštitu.

Harry tuži list Mail on Sunday zbog članka objavljenog 20. veljače u kojemu stoji da traži nalog o povjerljivosti dokumenata i izjava svjedoka u ovom slučaju, otkrio je izvor upoznat sa situacijom.

Harryjev glasnogovornik je objavio da princ tuži Associated Newspapers, izdavača Daily Maila i lista Mail on Sunday, no nije iznio pojedinosti o tomu zbog kojih od članaka ih tuži niti zašto.

Iz Associated Newspapersa su odbili komentirati informaciju.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa preselili su se u Kaliforniju prije dvije godine da bi ondje vodili samostalniji život. Harry je ranije rekao da se povukao sa svojih kraljevskih dužnosti jer je "toksičan" britanski tisak uništavao njegovo mentalno zdravlje.

Meghan je prošle godine dobila tužbu protiv lista Mail on Sunday, čiji su urednici objavili dijelove njezina rukom pisanog pisma koje je 2018. uputila ocu.