Princ na bijelom konju: Andrea Bocelli na Sanremo stigao jašući

Andrea Bocelli ukrao je svu pozornost na Sanremo kada je u nedjelju na pozornicu stigao na konju.

Slavni talijanski tenor (67) imao je veličanstven ulazak, jašući bijelog konja prema pozornici s prepoznatljivim samopouzdanjem. Publika je ostala bez daha dok je Bocelli, odjeven u svoj zaštitni znak, elegantni smoking i leptir-mašnu, još jednom potvrdio status zvijezde večeri.

Foto: Profimedia

Pjevač, koji je postao stalno lice ove prestižne talijanske glazbene manifestacije, nastupio je kako bi oduševio publiku energičnom i emotivnom izvedbom, piše Daily Mail.

Festival u Sanremu ima posebno značenje za Bocellija. Upravo je na tom natjecanju 1994. godine doživio svoj veliki proboj, pobijedivši u kategoriji novih izvođača na 44. izdanju festivala.