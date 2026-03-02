Obavijesti

UKRAO POZORNOST

Princ na bijelom konju: Andrea Bocelli na Sanremo stigao jašući

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Profimedia

Slavni tenor stigao je na pozornicu Sanrema jašući bijelog konja, čime se glazbena legenda našla u središtu pažnje

Andrea Bocelli ukrao je svu pozornost na Sanremo kada je u nedjelju na pozornicu stigao na konju.

Slavni talijanski tenor (67) imao je veličanstven ulazak, jašući bijelog konja prema pozornici s prepoznatljivim samopouzdanjem. Publika je ostala bez daha dok je Bocelli, odjeven u svoj zaštitni znak, elegantni smoking i leptir-mašnu, još jednom potvrdio status zvijezde večeri.

76th Italian Song Festival of SanremoFinal Evening part 1Teatro Ariston - Sanremo, Italy
Foto: Profimedia

Pjevač, koji je postao stalno lice ove prestižne talijanske glazbene manifestacije, nastupio je kako bi oduševio publiku energičnom i emotivnom izvedbom, piše Daily Mail.

Festival u Sanremu ima posebno značenje za Bocellija. Upravo je na tom natjecanju 1994. godine doživio svoj veliki proboj, pobijedivši u kategoriji novih izvođača na 44. izdanju festivala.

ZAVRŠIO JE SANREMO Pobjednik Sanrema je Sal da Vinci: Neće ići na Eurosong?
Pobjednik Sanrema je Sal da Vinci: Neće ići na Eurosong?

