Princ Petar iz 'Večere': Na tijelu imam 43 tetovaže, a uskoro ću na lice staviti pčelinje saće

Princ su me počeli zvati jer osvajam tuđa srca. Nastojim u životu uveseljavati druge, najviše svojom pojavom, a preko društvenih mreža pozitivnim pogledom na svijet. Život me nije mazio. Izjavio nam je to umjetnik i performer Petar Dugandžić iz Fažane, koji trenutno sudjeluje u kulinarskom showu "Večera za pet na selu". Nakon četiri epizode Petar ima najviše bodova, 40. Odlučujuća epizoda prikazuje se u petak.

- Cijeli se život borim protiv 'hejtanja' i nasilja. Uvijek sam bio drukčiji. Nježan i emotivan - rekao nam je.

Na upit koliko godina ima nije htio odati tvrdeći da samo bliža obitelj taj podatak zna.

- Godine skrivam već 15 godina. Pet godina uzastopce slavio sam 23. rođendan, a i danas mi svi kažu da mladoliko izgledam. Odrastao sam u jednome mjestu kraj Ljubuškog, dvije godine proveo u Tajlandu radeći, ali sam sretan u Hrvatskoj i Istri. Završio sam srednju trgovačku školu, ali u duši sam oduvijek umjetnik. Živim u Fažani, gdje imam sve - kazao je.

Dok smo razgovarali u kafiću na fažanskoj rivi, nekoliko dama u zlatnim godinama prilazilo je Petru prepoznavši ga iz kulinarskog showa.

- Divan si. Samo nastavi tako. Ti si naš - doviknule su dvije umirovljenice. Petar se nasmiješio i zahvalio na podršci.

Roditelji ga, dodao je, u svemu podržavaju.

- Ekscentričan sam i znam da djelujem tako. Ali takav sam jer volim na taj način u ljudima buditi emocije. Veliki sam vjernik. Vjerujem u Boga i anđele. Smatram se umjetnikom jer slikam, pišem poeziju, plešem, kiparim, fotografiram, a počeo sam pomalo i pjevati. U Grožnjanu sam imao svoju izložbu fotografija, a obožavam, među ostalim, slikati staračke ruke. Stare ruke i svaka brazda i bora na njima govore o životu tih ljudi - ispričao nam je.

Na sebi ima 43 tetovaže, a imat će ih još. Sljedeće je tetoviranje lica.

- Napravit ću na licu pčelinje saće, a na vratu imam tetoviranu pčelu. Ljepota je prolazna, a poruka ostaje i dalje. Poruka je da je život s prirodom najljepši život. Upoznao sam i Beyonce kad je imala koncert u Zagrebu. Kad je pjevala pjesmu 'I Was Here', posvetila ju je u tom trenutku meni. Uspio sam razgovarati s njom prije koncerta. Govorio sam o svom životu i nasilju. Pitala me što me onda čini tako sretnim i nasmijanim. Rekao sam joj da sam imao težak život i izlaz pronalazim u plesu, glazbi i umjetnosti. Poljubila me potom u lice. Izgubio sam se od šoka u tom trenutku - priznao je.

Za kraj je dodao da se bavi i performansom, kroz koji promiče borbu protiv nasilja. Kaže da živi od umjetnosti i vrtlarstva jer uređuje vrtove nekoliko kuća za odmor. Spomenimo na kraju da je Petar prije više od deset godina sudjelovao u “Supertalentu”, gdje se natjecao u plesnoj kategoriji.

