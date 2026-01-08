Obavijesti

'POSJEĆUJE NAS'

Jack Osbourne: 'Tata Ozzy nam se javlja u snovima. Poručuje nam da prestanemo plakati'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Jack Taylor

Sin legendarnog glazbenika kaže kako je njegov otac osjećao da dolazi kraj. Samo dva tjedna prije smrti Ozzy je održao emotivni oproštajni koncert s Black Sabbathom

Jack Osbourne (40) tvrdi kako njegov otac u snovima posjećuje njega i ostatak obitelji. Podsjetimo, legendarni Ozzy Osbourne umro je u 77. godini života nakon srčanog udara u svom domu u Buckinghamshireu, a njegova smrt potresla je milijune obožavatelja diljem svijeta. Jack sada kaže da su snovi u kojima im se otac pojavljuje smirujući.

Instagram
Foto: Insagram/screenshot

- Svi ga stalno sanjamo. U snovima nam se smije i govori: 'Samo prestanite j**no plakati' - ispričao je Jack u razgovoru s Ozzyjevim dugogodišnjim prijateljem Billyjem Morrisonom na radiju SiriusXM.

- Uvijek nam se smije. Ja, moja supruga, moje kćeri, svi sanjamo isto. Vidimo ga kako se smije - dodao je.

Morrison je također priznao da je i sam 'vidio' Ozzyja u snovima.

PIXSELL
PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS

- Dobro je, Jack. Nije u bolovima - rekao mu je Billy.

Jack kaže kako je njegov otac osjećao da dolazi kraj. Samo dva tjedna prije smrti Ozzy je održao emotivni oproštajni koncert s Black Sabbathom.

- Odradio je koncert i bio je presretan. Završio je knjigu, umjetničke radove za dobrotvornu organizaciju, dva dokumentarca… Sve je samo označavao: 'odrađeno, odrađeno, odrađeno'. Kao da je čekao da s ve završi - rekao je Jack.

O smrti oca javno je govorio i u reality showu 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!', gdje je gostovao u australskoj verziji. Tamo je priznao da je Ozzyjev odlazak bio svima šok.

Ozzy Osbourne's funeral cortege travels through Birmingham
Foto: Jack Taylor

- Znali smo da je bolestan, ali nismo mislili da će se sve dogoditi tako brzo. Napravio je veliki koncert i kao da je rekao: ‘U redu, ja sam gotov' - rekao je kroz suze.

Dodao je i da vjeruje kako bi njegov otac u potpunosti podržao njegovu odluku da sudjeluje u showu.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

- Bio bi jako ponosan i podržao bi me - rekao je.

Jack je priznao kako i dalje pokušava procesuirati gubitak.

- Još uvijek se teško nosim s tim. Prošla su tek tri, četiri mjeseca. Još je jako svježe - priča.

