Princ William je prvi put u šest godina javno spomenuo Harryja

Na britanskom ITV-u će 30. i 31. listopada biti prikazan dvodijelni dokumentarac 'Prince William: We Can End Homelessness'. Ovih dana u javnost je isplivalo nekoliko kratkih isječaka, a u jednom William (42) spominje svog brata Harryja (40). To je prvi put u posljednjih šest godina da ga je javno spomenuo. Bratovo ime nije javno izgovorio sve od zajedničkog sudjelovanja na Forumu Royal Foundation 2018.

O čemu je William govorio?

Princ se prisjetio trenutka kad ga je pokojna majka princeza Diana prvi put odvela u dobrotvornu organizaciju 'The Passage', koja pomaže beskućnicima.

- Majka me odvela u The Passage. Zapravo, odvela je tamo i Harryja i mene. Mislim da sam u tom trenutku imao 11 ili možda 10 godina. Nkada prije nisam bio na nekom sličnom mjestu zbog čega sam bio pomalo zabrinut, nisam znao što me tamo čeka - rekao je William.

Foto: The Passage

Ispričao je kako je tekao dan.

- Moja majka je radila uobičajeno, smiješila se i šalila sa svima. Sjećam se da sam tada nekako pomislio: 'Pa, ako svi nemaju dom, svi će biti stvarno tužni.' Ali bilo je nevjerojatno koliko je to bilo sretno okruženje. Sjećam se dobrih razgovora, igranja šaha, pričanja i tada mi je sinulo da postoje i drugi ljudi koji nemaju isti život kao ja - rekao je princ.

Foto: The Passage

Harry i William su krajem kolovoza bili na sprovodu šogora svoje majke, lorda Roberta Fellowesa. Harry je stigao iz SAD-a kako bi nazočio misi u crkvi sv. Marije u Snettishamu, u Engleskoj, objavio je tad The Sun.

Sjedili su odvojeno u stražnjem dijelu crkve i nisu komunicirali. Već dugo vremena nisu bliski, a britanski mediji navode da nisu razgovarali gotovo dvije godine.

Foto: Toby Melville