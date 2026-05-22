EMOTIVAN INTERVJU

Princ William o zdravstvenom stanju supruge Kate Middleton: Naša obitelj ne bi mogla bez nje

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Nakon teškog razdoblja i Kateine borbe s rakom, princ William je emotivno govorio o oporavku supruge. Otkrio je koliko je ponosan na njezin povratak kraljevskim dužnostima

Princ William (43) otvoreno je progovorio o oporavku supruge Kate Middleton (44) nakon borbe s rakom. Tijekom gostovanja na britanskom radiju Heart Breakfast nije skrivao koliko je ponosan na suprugu i njezin povratak kraljevskim dužnostima.

- Ona je nevjerojatna mama i supruga. Naša obitelj doslovno ne bi mogla bez nje. Bila je apsolutno briljantna - rekao je William.

Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

Posebno je istaknuo njeno prvo službeno inozemno putovanje nakon liječenja raka, nedavni odlazak u Italiju, gdje je radila na svom projektu vezanom uz razvoj djece u ranoj dobi.

- Prošla je kroz jako puno posljednjih godina. Jako se veselila tom putovanju i presretan sam što je sve prošlo dobro - rekao je princ.

Otkrio je i da Kate sate provodi proučavajući dokumente i istraživanja vezana uz svoj projekt.

Britain's Prince William and Catherine attend the BAFTA Film Awards 2026, in London
Foto: Jaimi Joy

- Navečer se jedva probijem do kreveta od svih papira koje je posložila. Pravi je profesionalac kada je riječ o temi ranog razvoja djece - našalio se William i dodao da se nakon Italije vratila 'prepuna energije'.

Princ je priznao i kako obitelj mora paziti da se Kate ne iscrpljuje previše.

POTROŠILI IZDAŠNU CIFRU
FOTO Meghan Markle i princ Harry vjenčali su se prije osam godina, evo kako je to izgledalo

- Takva putovanja jako iscrpe čovjeka pa moramo pronaći ravnotežu i paziti da se dovoljno odmara. Ali trenutno je u jako dobrom stanju - rekao je.

William je slušateljima dao i uvid u kaotična jutra njihove peteročlane obitelji. Otkrio je kako princ George (15), princeza Charlotte (11) i princ Louis (8) često kasne jer se raspravljaju oko glazbe, školskih obaveza i stvari koje trebaju nositi sa sobom.

Queen's Platinum Jubilee celebrations in London
Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

- Ako je taj dan sat gitare, onda kreće drama oko toga nosimo li gitaru ili ne. Ujutro je pravi kaos - ispričao je kroz smijeh.

Posebno je nasmijao slušatelje opisom najmlađeg sina Louisa.

- Louis ostavlja tragove marmelade po cijelom autu, što je baš 'super' - našalio se princ.

Otkrio je i da obitelj obožava glazbu Taylor Swift, a posebno Charlotte.

*uz korištenje AI-ja
Marlow: William i Kate pridružili se vježbanju mentalne kondicije za sportaše
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

- Charlotte je opsjednuta Taylor Swift. George, Charlotte i ja bili smo na njezinoj Eras turneji i bilo je nevjerojatno - rekao je William te se našalio kako se nada pozivnici za vjenčanje pjevačice i Travisa Kelcea.

