Princ William objavio je nikad viđenu fotku princeze Diane

U Velikoj Britaniji se danas obilježava Majčin dan, a povodom toga se na društvenim mrežama oglasio i princ William te objavio nikada do sad viđenu fotografiju svoje prerano preminule majke, princeze Diane. Na fotografiji se vide William, tada dvogodišnjak, i njegova majka Diana, u polju cvijeća.

Snimljena je pokraj njihovog tadašnjeg doma 1984. godine, navodi Daily Mail. Portal također navodi kako je fotografija iz Williamove privatne obiteljske zbirke te da nikada prije nije bila objavljena.

- Prisjećam se svoje majke, i danas, i svakog dana. Mislim na sve koji se prisjećaju nekoga koga vole na današnji dan. Sretan Majčin dan - stoji u objavi. Ispod objave redali su se brojni komentari.

'Tako divna fotografija', 'Bila je prekrasna žena', 'Jako se ponosna na tebe, William', 'Uvijek ćemo se sjećati princeze Diane', pisali su pratitelji.

Foto: PA/PA Images/PIXSELL

Godinama već William objavljuje rijetke fotografije svoje majke na Majčin dan, uz emotivan opis. Princ Harry, navodi Daily Mail, je dogovorio da se na njezin grob dostavi cvijeće. Njihova majka, neprežaljena princeza Diana, preminula je 1997. godine, kada je William imao 15 godina, a Harry 12.