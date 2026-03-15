Princ William objavio je nikad viđenu fotku princeze Diane

Piše Tina Ozmec-Ban,
Princ William objavio je nikad viđenu fotku princeze Diane
Povodom Majčinom dana se na društvenim mrežama oglasio princ William koji se prisjetio svoje tragično preminule majke, princeze Diane

U Velikoj Britaniji se danas obilježava Majčin dan, a povodom toga se na društvenim mrežama oglasio i princ William te objavio nikada do sad viđenu fotografiju svoje prerano preminule majke, princeze Diane. Na fotografiji se vide William, tada dvogodišnjak, i njegova majka Diana, u polju cvijeća.

DODJELA BAFTA-E Princ William o filmu 'Hamnet': 'Moram biti smiren da ga pogledam, a sada to nisam'
Princ William o filmu 'Hamnet': 'Moram biti smiren da ga pogledam, a sada to nisam'

Snimljena je pokraj njihovog tadašnjeg doma 1984. godine, navodi Daily Mail. Portal također navodi kako je fotografija iz Williamove privatne obiteljske zbirke te da nikada prije nije bila objavljena. 

- Prisjećam se svoje majke, i danas, i svakog dana. Mislim na sve koji se prisjećaju nekoga koga vole na današnji dan. Sretan Majčin dan - stoji u objavi. Ispod objave redali su se brojni komentari. 

KLJUČNO PITANJE Što će biti s kraljevskom obitelji nakon skandala s Andrewom? 'Težak teret za Williama i Kate'
Što će biti s kraljevskom obitelji nakon skandala s Andrewom? 'Težak teret za Williama i Kate'

'Tako divna fotografija', 'Bila je prekrasna žena', 'Jako se ponosna na tebe, William', 'Uvijek ćemo se sjećati princeze Diane', pisali su pratitelji. 

Godinama već William objavljuje rijetke fotografije svoje majke na Majčin dan, uz emotivan opis. Princ Harry, navodi Daily Mail, je dogovorio da se na njezin grob dostavi cvijeće. Njihova majka, neprežaljena princeza Diana, preminula je 1997. godine, kada je William imao 15 godina, a Harry 12. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Vruće scene iz kupaonice! Lille čisti u čipkastom donjem rublju, pogledajte kako joj ide
BISTE LI JOJ POMOGLI?

FOTO Vruće scene iz kupaonice! Lille čisti u čipkastom donjem rublju, pogledajte kako joj ide

Pjevačica je na društvenoj mreži objavila snimku na kojoj otkriva kako i za čišćenje bira seksi outfit. Mnogi pratitelji su joj pohvalili izgled, a neki su joj ponudili i pomoć
FOTO Malo na sunce! Evo tko je sve šetao zagrebačkom špicom
POZNATI U ŠETNJI GRADOM

FOTO Malo na sunce! Evo tko je sve šetao zagrebačkom špicom

Ugodne temperature i sunčani dan izmamili su brojne stanovnike Zagreba da prošetaju centrom. Među njima su bila i poznata lica
Jakov Jozinović je napunio dvoranu SPENS u Novom Sadu
VELIKI KONCERT

Jakov Jozinović je napunio dvoranu SPENS u Novom Sadu

Jozinović je koncert otvorio pjesmom "Polje ruža", uz podršku benda koji je brojio 11 članova. Atmosfera je bila na vrhuncu kada je izveo pjesme "Ljubi se istok i zapad", "Živiš u oblacima"? i "Da l’ si sretnija"

