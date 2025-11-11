Obavijesti

KRALJEVSKI ODGOJ

Princ William otkrio: Naša djeca nemaju mobitele. Mogu vidjeti previše neprikladnih stvari...

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Tom Weller/DPA

Princ William otkriva da njegov sin George još uvijek nema mobitel, a ova odluka izaziva sve više rasprava u obitelji. On ističe izazove modernog roditeljstva i kako se bori sa zaštitom djece

U svom nedavnom posjetu Brazilu, povodom dodjele nagrade Earthshot Prize, princ William (43) otvoreno je otkrio roditeljske dileme s kojima se suočava odgajajući djecu u svijetu punom tehnologije. Otkrio je da njegov 12-godišnji sin, princ George, još uvijek nema mobitel, a to postaje sve osjetljivija tema u obitelji. 

Euro 2024: Spain - England
Foto: Tom Weller/DPA

- Naša djeca nemaju mobitele. Možda će, kada George krene u srednju školu, dobiti jedan bez pristupa internetu - izjavio je princ u razgovoru s televizijskim voditeljem Lucianom Huckom, piše People. William je istaknuo kako je zaštita djece od štetnih sadržaja na društvenim mrežama složen izazov.

- Djeca mogu vidjeti previše stvari koje jednostavno nisu prikladne za njih. Uz malo sreće, stari 'cigla-mobitel' samo za poruke mogao bi biti rješenje - dodao je kroz smijeh. 

ŽIVOT JE OFFLINE Princeza Kate o odgoju: Ekrani uništavaju život unutar obitelji
Princ je otkrio i svoju novu ulogu "obiteljskog taksista", priznajući da vozi Georgea, Charlotte (10) i Louisa (7) u školu i na sportske aktivnosti, uz napomenu da njegova supruga, Kate Middleton (43), obavlja veći dio posla.

- Catherine vjerojatno obavlja većinu toga - našalio se, ali je naglasio kako su ti trenuci u automobilu dragocjeni.

British royals' first day at new school
Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Unatoč svom kraljevskom statusu, William i Kate nastoje svojoj djeci pružiti što normalnije djetinjstvo. Njihova obitelj se nedavno preselila u novi dom, Forest Lodge u Windsoru, gdje vode miran i stabilan život. 

- Mnogo toga dolazi iz stabilnosti i topline koje Kate unosi u njihov dom -  rekao je izvor blizak palači. 

JAKO ČAROBNO! Pa ovo je san svakog djeteta! Princeza Kate priredila je svojoj djeci nezaboravan izlet...
Princ i princeza od Walesa balansiraju između kraljevske tradicije i modernog roditeljstva, tražeći zlatnu sredinu u ovom uzbudljivom, ali izazovnom digitalnom dobu.

