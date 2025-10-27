Obavijesti

ŽIVOT JE OFFLINE

Princeza Kate o odgoju: Ekrani uništavaju život unutar obitelji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION

Upozorenje princeze od Walesa na prekomjerno vrijeme pred ekranom, upozorava roditelje da budu sa svojom djecom 'što više prisutni' kako bismo smanjili 'epidemiju nepovezanosti'

Princeza od Walesa, Catherine, upozorila je na štetne posljedice pretjeranog vremena pred ekranom u novom eseju objavljenom u sklopu Royal Foundation's Centre for Early Childhood. U tekstu naslovljenom “Snaga ljudske povezanosti u rastresenom svijetu”, koji je napisala u suradnji s profesorom Robertom Waldingerom s Harvarda, princeza ističe važnost toplih, smislenih odnosa kao temelja zdravlja, sreće i dugovječnosti te upozorava da moderni život, usamljenost i fragmentirana pažnja ugrožavaju upravo tu sposobnost povezivanja.

Princeza naglašava da pretjerano vrijeme provedeno na internetu doprinosi “epidemiji nepovezanosti” koja razara obiteljski život.

- Naši pametni telefoni, tableti i računala postali su stalni izvori ometanja, razbijaju našu koncentraciju i sprečavaju nas da drugima poklanjamo potpunu pažnju koju odnosi zahtijevaju. Sjedimo zajedno u istoj prostoriji, ali nam je um raspršen po desecima aplikacija, notifikacija i objava. Fizički smo prisutni, ali mentalno odsutni, nesposobni istinski se povezati s ljudima ispred sebe - navodi princeza.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Britanski kraljevski članovi nazoče Kraljevoj rođendanskoj paradi u Londonu 02:13
Britanski kraljevski članovi nazoče Kraljevoj rođendanskoj paradi u Londonu | Video: 24sata/reuters

U tekstu se naglašava da sretno i poticajno obiteljsko okruženje snažno utječe na djetetovu sadašnju i buduću sreću, odnose i uspjeh.

No, upravo tehnologija, upozorava Kate, sve više prijeti tom osjećaju sigurnosti: “Dok znanost potvrđuje koliko su veze presudne za cijeli život, živimo u svijetu rastresenijem nego ikad. Odgajamo generaciju koja je možda najpovezanija u povijesti, ali i najusamljenija, najizoliranija i najmanje spremna stvarati tople, smislene odnose koji čine osnovu zdravog života.”

Kako bi se suzbila “epidemija nepovezanosti”, princeza poziva roditelje da svjesno budu prisutni i stvore sigurne prostore za stvarnu povezanost, od zajedničkih obiteljskih večera do jednostavnog pogleda u oči.

- Pogledajte ljude do kojih vam je stalo u oči i budite potpuno tamo, jer tu počinje ljubav. Djeca koja odrastaju u pažljivom i brižnom okruženju razvijaju društvene i emocionalne vještine koje im kasnije omogućuju da izgrade ljubavne odnose, obitelji i zajednice. To je najveća baština koju im možemo ostaviti - zaključuje.

Group of kids using mobile phone at the playground
Foto: 123RF

Stroga pravila bez mobitela

U istom duhu, princ William nedavno je otkrio da njihova djeca nemaju mobitele. U razgovoru za Apple TV+ seriju The Reluctant Traveler s glumcem Eugeneom Levyjem, princ od Walesa rekao je kako on i Kate imaju “strogu zabranu” korištenja mobitela za princa Georgea (12), princezu Charlotte (10) i princa Louisa (7).

- Uvijek jedemo zajedno, to nam je važno. Djeca nemaju telefone i na tome smo vrlo dosljedni - izjavio je William.

Par podržava sve popularniji pokret Smartphone Free Childhood, u kojem se roditelji obvezuju da djeci neće davati pametne telefone prije 14. godine, niti dopustiti društvene mreže prije 16.

Pokret su podržali brojni britanski roditelji i javne osobe, uključujući Esther Ghey, majku ubijene tinejdžerice Brianne Ghey, te scenarista Jacka Thornea. U veljači je londonska općina Barnet postala prva u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je zabranila mobitele u svim školama, a slične mjere slijede i druge regije.

Također, sve je popularniji nizozemski The Offline Club, koji u Velikoj Britaniji organizira zajednička okupljanja bez mobitela.

Trooping the Colour parade to honour Britain's King Charles on his official birthday, in London
Foto: Hollie Adams

Suosnivač inicijative Smartphone Free Childhood, Joe Ryrie, izjavio je: “Ne znamo jesu li William i Kate formalno potpisali naš pakt, ali očito dijele ideju da je djetinjstvo prekratko da bi se provelo listajući ekran.”

Odgoj bez distrakcija

William je u istom intervjuu opisao obiteljski život bez digitalnih ometanja.

Najmlađi Louis obožava trampolin, Charlotte trenira netball i balet, a George, uz nogomet i hokej, pokazuje interes za povijest.

- On zna bolje od mene povijesne datume, moram ga pitati kad nešto zaboravim - izjavio je William. 

Kate i William potiču djecu na boravak u prirodi, sport i glazbu, jer to su aktivnosti koje, prema njihovom uvjerenju, grade emocionalnu stabilnost i kreativnost.

Royal Family at St George's Chapel
Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION

Kate je još 2019. sukreirala vrt Back To Nature za Chelsea Flower Show, dok William vjeruje da je glazba bitna za razvoj djece: Charlotte svira klavir, George gitaru, a Louis bubnjeve.

Princ je također otvoreno govorio o svom djetinjstvu, navodeći da je “osjećaj sigurnosti, ljubavi i stabilnosti” nestao nakon razvoda njegovih roditelja, princa Charlesa i princeze Diane.

- Najvažnija stvar u mom životu je obitelj. Ako djeci ne pružiš sretan, stabilan dom, postavljaš ih na težak put - rekao je.

Dodao je kako nastoji izbjegavati pogreške svojih roditelja: “Svi učimo iz onoga što smo prošli i pokušavamo ne ponavljati iste pogreške. Znam koliko stres i drama u djetinjstvu mogu ostaviti trag u odrasloj dobi.”, piše Daily Mail.

