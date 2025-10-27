Princeza Kate o odgoju: Ekrani uništavaju život unutar obitelji

Princeza od Walesa, Catherine, upozorila je na štetne posljedice pretjeranog vremena pred ekranom u novom eseju objavljenom u sklopu Royal Foundation's Centre for Early Childhood. U tekstu naslovljenom “Snaga ljudske povezanosti u rastresenom svijetu”, koji je napisala u suradnji s profesorom Robertom Waldingerom s Harvarda, princeza ističe važnost toplih, smislenih odnosa kao temelja zdravlja, sreće i dugovječnosti te upozorava da moderni život, usamljenost i fragmentirana pažnja ugrožavaju upravo tu sposobnost povezivanja.

Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Princeza naglašava da pretjerano vrijeme provedeno na internetu doprinosi “epidemiji nepovezanosti” koja razara obiteljski život.

- Naši pametni telefoni, tableti i računala postali su stalni izvori ometanja, razbijaju našu koncentraciju i sprečavaju nas da drugima poklanjamo potpunu pažnju koju odnosi zahtijevaju. Sjedimo zajedno u istoj prostoriji, ali nam je um raspršen po desecima aplikacija, notifikacija i objava. Fizički smo prisutni, ali mentalno odsutni, nesposobni istinski se povezati s ljudima ispred sebe - navodi princeza.

U tekstu se naglašava da sretno i poticajno obiteljsko okruženje snažno utječe na djetetovu sadašnju i buduću sreću, odnose i uspjeh.

No, upravo tehnologija, upozorava Kate, sve više prijeti tom osjećaju sigurnosti: “Dok znanost potvrđuje koliko su veze presudne za cijeli život, živimo u svijetu rastresenijem nego ikad. Odgajamo generaciju koja je možda najpovezanija u povijesti, ali i najusamljenija, najizoliranija i najmanje spremna stvarati tople, smislene odnose koji čine osnovu zdravog života.”

Kako bi se suzbila “epidemija nepovezanosti”, princeza poziva roditelje da svjesno budu prisutni i stvore sigurne prostore za stvarnu povezanost, od zajedničkih obiteljskih večera do jednostavnog pogleda u oči.

- Pogledajte ljude do kojih vam je stalo u oči i budite potpuno tamo, jer tu počinje ljubav. Djeca koja odrastaju u pažljivom i brižnom okruženju razvijaju društvene i emocionalne vještine koje im kasnije omogućuju da izgrade ljubavne odnose, obitelji i zajednice. To je najveća baština koju im možemo ostaviti - zaključuje.

Foto: 123RF

Stroga pravila bez mobitela

U istom duhu, princ William nedavno je otkrio da njihova djeca nemaju mobitele. U razgovoru za Apple TV+ seriju The Reluctant Traveler s glumcem Eugeneom Levyjem, princ od Walesa rekao je kako on i Kate imaju “strogu zabranu” korištenja mobitela za princa Georgea (12), princezu Charlotte (10) i princa Louisa (7).

- Uvijek jedemo zajedno, to nam je važno. Djeca nemaju telefone i na tome smo vrlo dosljedni - izjavio je William.

Par podržava sve popularniji pokret Smartphone Free Childhood, u kojem se roditelji obvezuju da djeci neće davati pametne telefone prije 14. godine, niti dopustiti društvene mreže prije 16.

Pokret su podržali brojni britanski roditelji i javne osobe, uključujući Esther Ghey, majku ubijene tinejdžerice Brianne Ghey, te scenarista Jacka Thornea. U veljači je londonska općina Barnet postala prva u Ujedinjenom Kraljevstvu koja je zabranila mobitele u svim školama, a slične mjere slijede i druge regije.

Također, sve je popularniji nizozemski The Offline Club, koji u Velikoj Britaniji organizira zajednička okupljanja bez mobitela.

Foto: Hollie Adams

Suosnivač inicijative Smartphone Free Childhood, Joe Ryrie, izjavio je: “Ne znamo jesu li William i Kate formalno potpisali naš pakt, ali očito dijele ideju da je djetinjstvo prekratko da bi se provelo listajući ekran.”

Odgoj bez distrakcija

William je u istom intervjuu opisao obiteljski život bez digitalnih ometanja.

Najmlađi Louis obožava trampolin, Charlotte trenira netball i balet, a George, uz nogomet i hokej, pokazuje interes za povijest.

- On zna bolje od mene povijesne datume, moram ga pitati kad nešto zaboravim - izjavio je William.

Kate i William potiču djecu na boravak u prirodi, sport i glazbu, jer to su aktivnosti koje, prema njihovom uvjerenju, grade emocionalnu stabilnost i kreativnost.

Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION

Kate je još 2019. sukreirala vrt Back To Nature za Chelsea Flower Show, dok William vjeruje da je glazba bitna za razvoj djece: Charlotte svira klavir, George gitaru, a Louis bubnjeve.

Princ je također otvoreno govorio o svom djetinjstvu, navodeći da je “osjećaj sigurnosti, ljubavi i stabilnosti” nestao nakon razvoda njegovih roditelja, princa Charlesa i princeze Diane.

- Najvažnija stvar u mom životu je obitelj. Ako djeci ne pružiš sretan, stabilan dom, postavljaš ih na težak put - rekao je.

Dodao je kako nastoji izbjegavati pogreške svojih roditelja: “Svi učimo iz onoga što smo prošli i pokušavamo ne ponavljati iste pogreške. Znam koliko stres i drama u djetinjstvu mogu ostaviti trag u odrasloj dobi.”, piše Daily Mail.