NAJOTVORENIJI INTERVJU DOSAD

Princ William: Promijenit ću monarhiju kad postanem kralj

Foto: Victoria Jones

Razgovarao je s glumcem Eugeneom Levyjem u Windsoru, za emisiju The Reluctant Traveler na Apple TV+

Princ od Walesa izjavio je da će donijeti promjene u monarhiju kada postane kralj, govoreći o tome u intervjuu za koji izvori iz palače kažu da je najotvoreniji intervju koji je princ William ikada imao. Princ je razgovarao s glumcem Eugeneom Levyjem u Windsoru, za emisiju The Reluctant Traveler na Apple TV+.

U razotkrivajućem razgovoru, glumac je pitao princa Williama o njegovoj budućoj ulozi kralja.

- Mislim da sa sigurnošću mogu reći da je promjena na mom dnevnom redu - rekao je.

- Promjena zauvijek, i to prihvaćam, uživam u toj promjeni. Ne bojim je se, to je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu donijeti neke promjene. Ne previše radikalne, ali promjene za koje mislim da se moraju dogoditi - dodaje.

Britain's Prince William's four-day visit to South Africa
Foto: Chris Jackson

Princ je dao te komentare dok je Levyja vodio u obilazak dvorca Windsor. Kako bi se sastao s glumcem William je stigao na električnom skuteru za koji je rekao da ga  koristi za kretanje na području dvorca. Rekao je da je bio obožavatelj serije filmova 'American Pie', filmova o odrastanju u kojima je Levy glumio oca.

Jason BIGGS - Eugene LEVY - herec role natáčení - "Prci, prci, prcičky 2"
Foto: Profimedia

Tijekom obilaska nekih od najveličanstvenijih soba dvorca, princ William govorio je i o povijesti svoje obitelji.

- Mislim da ako niste oprezni, povijest može biti pravi teret i sidro, te se možete osjećati ugušeno i previše ograničeno. I mislim da je važno živjeti za ovdje i sada - rekao je.

Britain's Prince William visits the Saatchi gallery in London
Foto: Chris Jackson

Princ William naglašava važnost tradicije, ali kaže da se ne boji postavljati pitanja kako bi monarhija ostala relevantna: 'Postoje točke kada pogledate tradiciju i pomislite, je li to još uvijek prikladno za danas? Je li to još uvijek ispravna stvar? Radimo li još uvijek da imamo i imamo li najveći utjecaj koji bismo mogli imati? Dakle, volim propitivati ​​stvari, to je ono na što zapravo ciljam'.

Dvojica sugovornika razgovarali su o obitelji, djeci, medijskom uplitanju i tome što je princ navijač Aston Ville. Napor suočavanja s ocem i suprugom koji se bore s rakom ponavljajuća je tema njihovih razgovora.

- Obiteljske stvari me prilično preplavljuju. Znate, briga ili stres oko obiteljske strane stvari - to me malo preplavljuje - otvoreno kaže William.

Britain's Prince William and Princess Catherine visit Southport
Foto: Eddie Mulholland/REUTERS

Princ je odveo  glumca u pub Two Brewers blizu dvorca Windsor. Levy naručuje kriglu Guinnessa, princ William pije kriglu jabukovače. To je neformalno okruženje u kojem se princ čini opuštenim, posebno kada govori o svojoj obitelji i kako su se njegova djeca nosila s tim kada im je majka bila nesretna.

- Trudimo se osigurati da im pružimo sigurnost i zaštitu koja im je potrebna - rekao je Levyju.

- I mi smo vrlo otvorena obitelj, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, a nikad ne znate kakve posljedice to može imati. I zato je važno biti tu jedni za druge i uvjeriti djecu da je sve u redu - dodao je.

Intervju se ne dotiče stanja odnosa s princom Harryjem, ali princ William spominje svog brata upitan o iskustvu odrastanja u kraljevskoj obitelji s intenzivnom kontrolom s kojom su se suočavali njegova majka i otac.

- Nadam se da se nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti u kojima smo Harry i ja odrasli. I učinit ću sve što mogu da se pobrinem da ne nazadujemo u toj situaciji - kaže.

St Mary?s Church In Snettisham, Norfolk Where The Funeral Of Princess Diana?s Brother-in-law, Robert Fellowes, Was Held - 30 Aug 2024
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Završavajući druženje s Levyem princ kaže da želi stvoriti svijet na koji bi njegov sin bio ponosan.

- Znate da nas život testira i definitivno ponekad može biti izazovan, a sposobnost prevladavanja toga je ono što nas čini onim što jesmo - kaže.

- Jako sam ponosan na svoju suprugu i oca, na to kako su se nosili s cijelom prošlom godinom. Moja djeca su se također sjajno snašla - dodaje.

Marlow: William i Kate pridružili se vježbanju mentalne kondicije za sportaše
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

