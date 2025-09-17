Kraljevska obitelj dočekala je Trumpa i Melaniju: Trump i kralj Charles uskočili u 'zlatnu' kočiju

Američki predsjednik Donald Trump stigao je u utorak u pratnji supruge Melanije u posjet Velikoj Britaniji. Sletio je u London, a danas se uputio do Windsora, gdje su ga odmah po dolasku dočekali princ William i princeza Kate. Odmah zatim se susreo i s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom.

Foto: Aaron Chown/REUTERS

Do dvorca Windsor se zaputio u kočiji ukrašenoj zlatnim detaljima u pratnji Charlesa.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Camilla i Melania su krenule drugom kočijom.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Trump bi se tijekom posjeta Britaniji trebao susresti s tamošnjim premijerom Keirom Starmerom, trebali bi proći razne teme, od rata u Ukrajini, situacije na Bliskom istoku...

U Britaniji su zbog posjete Trumpa organizirani brojni prosvjedi i akcije. Aktivisti iz skupine "Svi mrze Elona" u ponedjeljak su kod dvorca Windsor razvili veliku zastavu na kojoj se nalazi fotografija Trumpa i osuđenog seksualnog zlostavljača i pedofila, Jeffreyja Epsteina.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Prosvjedi su organizirani u više gradova po Otoku, najmasovniji bi, očekuje se, trebao biti u Londonu.