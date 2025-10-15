Obavijesti

FALI MU LETENJE

Princ William se prisjetio svojih slavnih dana: Zasukao rukave pa popravljao vojni helikopter

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Princ William se prisjetio svojih slavnih dana: Zasukao rukave pa popravljao vojni helikopter
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

William je za Kraljevske zračne snage odradio 156 misija spašavanja tijekom kojih je spašeno 149 ljudi. Iako je iz vojske otišao prije 12 godina, strast za letenjem ne jenjava

Princ William (43) se prisjetio svojih slavnih dana u spasilačkim misijama u posjeti vojnoj zračnoj bazi u Oxfordshireu.

Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
U društvu jordanskog prijestolonasljednika Husseina bin Abdulaha II. je razgovarao sa svojim bivšim kolegama iz zračnih snaga, a nije skrivao nostalgiju.

Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
- Letenje je moje 'sretno mjesto' - rekao je prisjećajući se vremena kad je pilotirao legendarnim helikopterom Sea King u Kraljevskim zračnim snagama.

Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
Inače, princ je odradio čak 156 misija spašavanja za Kraljevske zračne snage, tijekom kojih je spašeno 149 ljudi. Iako je iz vojske otišao 2013. godine, strast za letenjem ne jenjava.

Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
- Još uvijek letim. Kad jednom to naučiš, jednostavno ne možeš prestati. Naravno, nisam dobar kao što sam bio nekad, ali trudim se ostati u formi - rekao je i dodao kako mu srce zatitra svaki put kad čuje zvuk Sea Kinga.

Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
Princ William i jordanski prijestolonasljednik Hussein posjetili bazu RAF-a u Oxfordshireu
Zajedno s jordanskim princem je zasukao rukave i pomogao mehaničarima koji su popravljali dio helikoptera. Kada je posao bio završen, našalio se:

- Molim vas, provjerite posao iza mene, ne želim biti odgovoran za eventualne probleme - rekao je mehaničarima kroz smijeh.

