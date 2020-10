Princeu nedostaje Juka, a zbog svađe izašlo još troje kandidata

Novi farmeri jutro su proveli u pušnici raspravljajući o odnosima sa starim farmerima. Bruno im je kazao kako se moraju držati zajedno. Otkako je Juka otišao, Prince je potišten

<p>Novo jutro na farmi donosi nove svađe među farmerima, ali i naprasni izlazak trojice natjecatelja. Njihovom izlasku, između ostaloga, kumovala je svađa u kojoj su farmeri raspravljali o hrani i podijeli poslova u kuhinji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u 'Farmi'</strong></p><p>Jutro bez <strong>Juke</strong> koji je napustio show prethodnog dana posebno je teško palo farmeru Princeu.</p><p>- Bilo je cijelu noć hladno, ujutro me Juka nije probudio i to mi nedostaje. Svako jutro bi me probudio i rekao dobro jutro, a sada više toga nema - kazao je tužni <strong>Prince</strong>, a <strong>Maja</strong> je zaključila da je pao u depresiju.</p><p>- Prince je dosta potišten otkad je Juka otišao. Voljela bih da to njegovo stanje čim prije završi jer Juka nije umro, izgubio je u borbi i otišao - izjavila je.</p><p><strong>Zoran</strong>, koji je na kraju svog mandata, kazao je kako smatra da je bio dobar gazda te kako su farmeri zadovoljni njegovim vođenjem, ali izrazio je i određene sumnje:</p><p>- Imam neki osjećaj da me čeka osveta, to nekako i predosjećam.</p><p>Novi farmeri jutro su proveli u pušnici raspravljajući o odnosima sa starim farmerima. Bruno im je kazao kako se moraju držati zajedno, i dok ga je Zoran podržao, <strong>Josip </strong>se usprotivio i rekao kako su sa starim farmerima sada jedna cjelina:</p><p>- Nikad nije bila situacija da smo cjelina kad netko kuha iza leđa, a sada možda postane kad nema kuhara - odbrusio mu je Bruno.</p>