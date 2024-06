Princeza Anne izašla iz bolnice, oporavlja se od ozljede glave...

Britanska princeza Anne, mlađa sestra kralja Charlesa III., otpuštena je iz bolnice, objavila je Buckinghamska palača u petak. U bolnici je provela pet noći zbog lakše ozljede glave, a vjeruje se da ju je prouzročio konj.

Princess Royal birthday | Foto: Jacob King/PRESS ASSOCIATION - ILUSTRACIJA

Palača je rekla da se jedina kći pokojne kraljice Elizabete, vratila kući u Gatcombe Park na jugozapadu Engleske, gdje će se oporavljati. Princeza Anne (73) vratit će se svojim javnim dužnostima kada joj njen medicinski tim to bude dozvolio.

- Želio bih izraziti svoju najtopliju zahvalu cijelom timu u bolnici Southmead na njihovoj skrbi, stručnosti i dobroti tijekom kratkog boravka moje supruge - rekao je princezin suprug Tim Laurence.

FILE PHOTO: Britain's Princess Royal Anne attends a commemorative event for the 80th anniversary of D-Day, in Normandy | Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Naime, princeza je ozlijeđena u nedjelju tijekom šetnje svojim imanjem. U vrijeme incidenta u blizini su se nalazili konji, a njen medicinski tim dodao je da su ozljede glave u skladu s udarcem glave ili noge konja.

Izvor blizak kraljevskog obitelji naveo je kako je bivša olimpijska jahačica pretrpjela potres mozga i da se ne sjeća što se točno dogodilo.

Palača je dodala i kako očekuje potpuni oporavak princeze od nastale ozljede idući ponedjeljak.