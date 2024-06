Teška godina za princa: Kada ga pitaju za Kate, uvijek kaže isto

Princ William, vojvoda od Cambridgea, danas slavi 42. rođendan. Iza njega je vrlo teška godina zbog zdravstvenog stanja supruge i oca. Naime, oboje imaju karcinom te su trenutačno podvrgnuti terapijama. Punog imena William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor rođen je 1982. godine u Londonu kao najstariji sin kralja Charlesa III. i pokojne princeze Diane.

Williamovo djetinjstvo se u mnogim stvarima razlikovalo od njegovih vršnjaka diljem svijeta. Odrastanje u kraljevskoj rezidenciji i pripremanje za buduću dužnost kralja iskustvo je koje većina dječaka ne prolazi.

The Prince Charles and Princess Diana at Buckingham Palace | Foto: PA

Kada je imao 15 godina izgubio je majku, koja je tragično poginula u automobilskoj nesreći 1997. godine u Parizu. Princ i njegov brat Harry izjavili su da im je hodanje iza majčinog lijesa na njenom sprovodu bio jedan od najtežih trenutaka u životu.

Princess Diana death anniversary | Foto: Adam Butler/Press Association/PIXSELL

Već u studentskim danima William je upoznao ljubav svog života i buduću suprugu, Kate Middleton. Mladi studenti upoznali su se i zaljubili na St. Andrews University u Škotskoj gdje je William diplomirao geografiju. Zaručili su se 2010. godine u studenom i pet mjeseci kasnije je bilo veliko kraljevsko vjenčanje, koje do danas drži rekord kao događaj s najviše live streamova za neki događaj - čak 72 milijuna ljudi je pratilo vjenčanje online, a sveukupno se procjenjuje da je oko 2 milijarde ljudi pratilo događaj preko televizijskog prijenosa. Zbog toga su 2012. uvršteni u Guinnessovu knjigu rekorda.

Marlow: William i Kate pridružili se vježbanju mentalne kondicije za sportaše | Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Godinama kasnije, William i Kate imaju troje djece: sina Georgea, kćer Charlotte i sina Louisa.

British royals' first day at new school | Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Iza Williama je teška godina zbog zdravstvenog stanja njegovog oca i supruge. Dijagnosticiran im je rak, a trenutačno su podvrgnuti terapijama. Njegova supruga ne pojavljuje se na javnim događajima često pa tako Williama u posljednje vrijeme pretežno viđamo samog. Često ga na javnim događajima pitaju za princezu Kate, a njegov odgovor uvijek je isti - 'Dobro je'.

Britain's Prince William and Catherine, Princess of Wales, attend 2023 BAFTA Film Awards in London | Foto: POOL

Zadnji put su zajedno viđeni na ceremoniji 'Trooping the Colour' sredinom lipnja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:26 Princeza od Walesa se pridružila kraljevskoj obitelji na balkonu palače | Video: 24sata/reuters

Trooping the Colour | Foto: Profimedia