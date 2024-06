Princeza Charlotte mora vratiti zvečku vrijednu više od 40.000 eura: Otkrili su i koji je razlog

Kada se rodila princeza Charlotte (9) od roditelja je dobila dječju zvečku vrijednu 41.510 eura. No zbog strogih kraljevskih protokola, nije mogla zadržati ovaj skupocjeni dar, piše The Mirror. Kako pišu strani mediji, tvrtka Natural Sapphire ovu zvečku je izradila od 18-karatnog bijelog zlata, a ukrašena je dijamantima, safirima i rubinima.

Tvrtka je još ranije objasnila zašto su napravili tako skupocjenu igračku za princezu.

- Kada su se zaručili Kate i William, princeza je nosila prsten plavog safira koji je pripadao princezi Diani. Nakon njihovih zaruka prodaja plavog safira je porasla jer su žene željele biti baš kao Kate - izjavili su svojedobno.

British royals' first day at new school | Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Zahvalili su kraljevskom paru što su svojoj kćeri darovali posebno dizajniranu zvečku. No čini se kako princeza Charlotte neće moći zadržati ovaj skupocjeni dar zbog strogih kraljevskih protokola i pravila.

Kako piše The Mirror, iz Kensingtonske palače nisu još potvrdili ovu informaciju.