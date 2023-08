'Princeza Diana zadnje je rekla: 'Bože, što se dogodilo?' Vidjela je Dodijevo tijelo i sklopila oči'

U noći s 30. na 31. kolovoza 1997. godine Velika Britanija nije spavala. Princeza Diana, 'princeza naroda' imala je tešku prometnu nesreću. U autu s njome su bili njezin partner Dodi Al-Fayed, vozač Henri Paul i princezin zaštitar Trevor Rees-Jones, ujedno i jedini preživjeli.

Postojale su brojne teorije o smrti. Većina ih je za tragičnu nesreću krivila kraljevsku obitelj, a sve zbog pisma kojeg je Diana napisala 1993. godine.

- Sjedim za stolom i samo želim imati nekoga da me zagrli i ohrabri me, da mogu ostati snažna i uzdignute glave. Ova faza mog života je najopasnija zato što moj suprug planira prometnu nesreću - pisalo je u pismu koje je poslala svojem tadašnjem batleru, Paulu Burrellu, 10 mjeseci nakon što je u javnost izašlo da su se Diana i Charles razišli.

'Diana je vidjela Dodijevo tijelo'

Ipak, jedan od ključnih faktora same nesreće bilo je stanje vozača, Hernija Paula. Obdukcija je pokazala da je u krvi imao alkohola, ali i tragove antidepresiva. Tijekom istrage su svjedoci govorili kako su vidjeli Henrija kako 'tetura kao klaun', vidno alkoholiziran, nekoliko sati prije nesreće.

Narednik Xavier Gourmelon, koji je vodio tim za hitne slučajeve i prvi došao na mjesto nesreće, otkrio je za strane medije da su zadnje Dijanine riječi bile: 'Moj Bože, što se dogodilo?'

- Okrenula je glavu i vidjela beživotno Dodijevo tijelo ispred nje, a zatim opet okrenula glavu prema naprijed i vidjela tijelo Henrija Paula. Nakon toga je spustila glavu i zatvorila oči - ispričao je Gourmelon.

Tužnu vijest o njezinoj smrti britanski mediji su objavili 31. kolovoza u rano jutro, a već nekoliko sati kasnije građani više nisu mogli prići ogradi Kensingtonske palače u kojoj je Diana živjela.

Međutim, to nije spriječilo shrvani narod da položi desetke tisuća buketa, poruke, plišane igračke i fotografije princeze Diane. Palili su svijeće, ali stvorilo se i neprijateljsko raspoloženje.

Narod zamjerao Elizabeti zbog kasne reakcije

Ljudi su potjerali svakoga tko je sa sobom nosio fotoaparat uz uzvike 'papparazzi', koje su krivili za tragediju.

Iako je kraljevska obitelj Dianu ignorirala nakon razvoda braka od princa Charlesa godinu ranije, kraljica Elizabeta se pet dana nakon princezine smrti obratila narodu.

- I ja želim odati počast Diani. Bila je izuzetno i nadareno ljudsko biće. U dobrim i lošim vremenima, nikada nije izgubila sposobnost da se nasmije niti da nadahne druge svojom toplinom i ljubaznošću - rekla je tada Elizabeta. Međutim, za neke je to bila prekasna reakcija, što su dugo zamjerali kraljici.

Tužna povorka krenula je 6. rujna ulicama Londona. Svjetske televizije unajmile su kranove za svoje ekipe, iznad centra kružili su helikopteri... Svi su htjeli ispratiti Lady Di.

'Ne bi to trebali tražiti ni od jednog djeteta'

Povorka je bila duga nešto više od četiri kilometra i vodila je uz Hyde Park i Buckinghamsku palaču do palače St. James.

Odmah iza lijesa hodali su Dianini sinovi, William, tada 15-godišnjak, te Harry koji je tada imao 12 godina. Princ Harry se godinama kasnije prisjetio tog dana.

- Bila je to 'bizarna i okrutna stvar' dvor se zalagao da to tako izgleda, ali to je za mene bilo najtežih sat vremena u životu. Majka mi je upravo umrla i morao sam hodati dug put iza njezina lijesa okružen tisućama ljudi koji su me gledali dok su me milijuni gledali na televiziji. Mislim da to ne treba tražiti od bilo kojeg djeteta, ni pod kojim okolnostima. Mislim da se to danas ne bi dogodilo - rekao je Harry za Newsweek u intervjuu 2017. godine.