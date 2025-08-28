Obavijesti

Show

Komentari 0
OTKRIO NJEGOV TIM

Princeza Dubaija ostavila muža preko Instagrama: Sada ju je zaprosio poznati američki reper

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: < 1 min
Princeza Dubaija ostavila muža preko Instagrama: Sada ju je zaprosio poznati američki reper
2
Foto: Instagram/YouTube

Taylor Swift i Travis Kelce nisu jedini kojima se treba čestitati ovih dana. Američki reper French Montana zaprosio je princezu Dubaija Sheikhu Mahru. Vijesti je otkrio njegov predstavnik.

Predstavnik američkog glazbenika French Montane potvrdio je da je reper zaprosio princezu Dubaija Sheikhu Mahru Mohammed Rashed Al Maktoum. Njih dvoje su viđeni zajedno od 2024. godine na raznim mjestima: od džamija, preko luksuznih restorana u Dubaiju i Maroku, do veličanja svoje ljubavi na Pont des Arts u Parizu i uživanja u pustinjskim avanturama jašući deve.

Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum je emiratska princeza i članica vladarske obitelji Dubaija, kći je premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohammeda bin Rashid Al Maktoum. Zanima je jahanje i aktivno se bavi humanitarnim radom. Tim repera French Montane otkrio je da ju je zaprosio još u lipnju tijekom Tjedna mode u Parizu, piše TMZ.

Foto: Instagram/

Sheikha Mahra ranije je bila u braku sa šeikom Manom bin Mohammedom, emiratskim poduzetnikom. Imaju kćer, rođenu u svibnju 2024. Sheikha Mahra je objavila njihov razvod putem Instagrama u srpnju 2024. 

PRKOSE GUŽVI VIDEO Zračni taksi postaje stvarnost! Ovako će se ići na posao u Dubaiju od 2026.
VIDEO Zračni taksi postaje stvarnost! Ovako će se ići na posao u Dubaiju od 2026.

- Dragi mužu, budući da si zaokupljen drugim društvom, ovime objavljujem naš razvod. Razvodim se od tebe! Čuvaj se, tvoja bivša žena - napisala je tada u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u crvenom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u crvenom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru u mini crvenom bikiniju. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025