Princeza Dubaija ostavila muža preko Instagrama: Sada ju je zaprosio poznati američki reper

Predstavnik američkog glazbenika French Montane potvrdio je da je reper zaprosio princezu Dubaija Sheikhu Mahru Mohammed Rashed Al Maktoum. Njih dvoje su viđeni zajedno od 2024. godine na raznim mjestima: od džamija, preko luksuznih restorana u Dubaiju i Maroku, do veličanja svoje ljubavi na Pont des Arts u Parizu i uživanja u pustinjskim avanturama jašući deve.

Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum je emiratska princeza i članica vladarske obitelji Dubaija, kći je premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mohammeda bin Rashid Al Maktoum. Zanima je jahanje i aktivno se bavi humanitarnim radom. Tim repera French Montane otkrio je da ju je zaprosio još u lipnju tijekom Tjedna mode u Parizu, piše TMZ.

Foto: Instagram/

Sheikha Mahra ranije je bila u braku sa šeikom Manom bin Mohammedom, emiratskim poduzetnikom. Imaju kćer, rođenu u svibnju 2024. Sheikha Mahra je objavila njihov razvod putem Instagrama u srpnju 2024.

- Dragi mužu, budući da si zaokupljen drugim društvom, ovime objavljujem naš razvod. Razvodim se od tebe! Čuvaj se, tvoja bivša žena - napisala je tada u objavi.