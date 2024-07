Princeza Kate odlučila prekinuti kraljevsku tradiciju: Evo koji je zadatak preuzela obavljati

U novom dokumentarcu koji prati detalje iz života kraljevske obitelji otkriveno kako je Kate Middleton (42) odlučila prekinuti kraljevsku tradiciju te u svoje ruke preuzeti upravljanje privatnim obiteljskim fotografijama. Navodno je to odlučila kako bi izbjegla dodatan pritisak javnosti.

Dokumentarac koji je napravila Afua Hagan za program Channel 5 govori o tome kako je princeza tražila način da pomogne suprugu, princu Williamu (42). Naime, William se već neko vrijeme nosi s velikim pritiskom medija te se navodno princ sa svime vrlo teško nosi, piše Marca.

No, Kate se dosjetila načina da mu pomogne pa je fotografiranje obitelji preuzela u svoje ruke. Do sada je napravila nekoliko fotografija Williama s djecom, a osim one za Majčin dan, pokazala je kako joj odlično ide fotografiranje.

Kako pišu strani mediji, njezin čin smatraju presedanom u kraljevskoj obitelji.

Prisjetimo se, princeza Kate je u siječnju završila u bolnici gdje je imala operaciju abdomena. Dva mjeseca nakon je šokirala otkrila da joj je dijagnosticiran rak.

Inače, princeza se prvi put nakon dijagnoze u javnosti pojavila na tradicionalnoj paradi Trooping the Colour, koja se održava povodom rođendana kralja Charlesa. Došla je u pratnji supruga i djece.

