'Princeza naroda' slavila bi 65. rođendan: Diana je čitav život posvetila humanitarnom radu

Lady Di rođena je 1. srpnja 1961. godine kao Diana Frances Spencer blizu Sandringhama u Engleskoj, u uglednoj aristokratskoj obitelji. Bila je kći Edwarda Johna Spencera i Frances Ruth Burke Roche te je odrasla uz dvije starije sestre i mlađeg brata Charlesa. Njezini roditelji razišli su se dok je bila djevojčica, a kasnije je pričala kako joj je djetinjstvo bilo izuzetno nestabilno.

Školovala se u nekoliko privatnih škola, među kojima su Riddlesworth Hall i West Heath. Iako nije bila izvrsna učenica, pokazivala je talent za glazbu, ples i rad s djecom. Nakon završetka školovanja preselila se u London, gdje je radila kao pomoćnica u dječjem vrtiću.

S princem Charlesom upoznala se 1977. godine, dok je on bio u vezi s njezinom starijom sestrom Sarom. Nekoliko godina kasnije ponovno su se sreli, a njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u ljubavnu vezu koja je privukla golemu pozornost britanskih i svjetskih medija. Charles je zaprosio Dianu početkom veljače 1981. godine u dvorcu Windsor, a zaručnički prsten s velikim plavim safirom i dijamantima ubrzo je postao jedan od najpoznatijih komada nakita na svijetu.

- S devetnaest godina čovjek uvijek misli da je spreman na sve i da zna što ga čeka u budućnosti. Iako me tada pomisao na sve što me očekivalo plašila, osjećala sam da imam podršku svog budućeg supruga - komentirala je Diana u intervjuu za BBC 1995. godine.

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Njihovo vjenčanje održano je 29. srpnja 1981. u katedrali svetog Pavla u Londonu. Ceremoniju je pratilo gotovo milijardu gledatelja diljem svijeta, zbog čega je često nazivaju "vjenčanjem stoljeća". Diana je nosila raskošnu vjenčanicu od svile i čipke ukrašenu s čak 10.000 bisera te veo dug više od sedam metara. Tijekom ceremonije prekršila je jednu od kraljevskih tradicija izostavivši riječ "pokoravati se" iz bračnih zavjeta, što je tada izazvalo brojne reakcije javnosti.

Nakon udaje postala je Diana, princeza od Walesa, no život unutar kraljevske obitelji pokazao se daleko težim nego što je očekivala. Neprestana medijska pozornost, stroga pravila dvora i emocionalna udaljenost između nje i Charlesa postupno su doveli do ozbiljnih bračnih problema. Diana je otvoreno govorila o depresiji, bulimiji i osjećaju usamljenosti koji su obilježili njezine prve godine u kraljevskoj obitelji.

- Silno sam željela da naš brak uspije. Iskreno sam voljela svog supruga i željela sam s njim dijeliti baš sve. Vjerovala sam da smo izvrstan tim - pričala je princeza.

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Unatoč osobnim problemima, najveću sreću pronalazila je u ulozi majke. Sa Charlesom je dobila dvojicu sinova, princa Williama, rođenog 1982. godine, i princa Harryja, rođenog dvije godine kasnije. Diana je nastojala svojim sinovima pružiti što normalnije djetinjstvo te ih je vodila u zabavne parkove, restorane brze hrane i na različite javne događaje kako bi upoznali svakodnevni život izvan zidova kraljevske palače.

Istodobno je postajala sve aktivnija u humanitarnom radu. Posjećivala je bolnice, prihvatilišta za beskućnike, centre za oboljele od HIV-a i AIDS-a te pružala podršku djeci i osobama u potrebi. U vrijeme kada su predrasude prema oboljelima od AIDS-a bile izrazito snažne, Diana je rušila stereotipe rukovanjem s pacijentima bez zaštitnih rukavica, šaljući snažnu poruku suosjećanja i prihvaćanja. Posebno se angažirala i u kampanjama za zabranu protupješačkih mina, obilazeći ratom pogođena područja poput Angole.

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Kako su godine prolazile, problemi u njezinu braku postajali su sve očitiji. I Diana i Charles bili su povezivani s izvanbračnim vezama, a njihova se udaljenost više nije mogla sakriti od javnosti. Službena rastava objavljena je 1992. godine, dok je razvod okončan četiri godine kasnije. Diana je zadržala titulu princeze od Walesa, ali je izgubila naslov Njezino Kraljevsko Visočanstvo te sva prava na buduće nasljeđivanje britanske krune.

- Očajnički sam vapila za pomoći, ali sam to pokazivala na pogrešan način. Ljudi su moju bulimiju pretvorili u etiketu kojom su objašnjavali sve ostalo. Zaključili su da je problem u meni, da je Diana nestabilna - komentirala je princeza onda.

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Nakon razvoda nastavila je s humanitarnim djelovanjem i ostala jedna od najpopularnijih osoba na svijetu. U posljednjim mjesecima života bila je u vezi s egipatskim poduzetnikom Dodijem Fayedom. Njihova veza izazvala je veliko zanimanje medija, a paparazzi su ih neprestano pratili.

Tragična nesreća dogodila se u ranim jutarnjim satima 31. kolovoza 1997. godine u Parizu. Automobil u kojem su bili Diana i Dodi Fayed velikom je brzinom udario u stup u tunelu Pont de l'Alma. Dodi Fayed i vozač poginuli su na mjestu nesreće, dok je Diana preminula nekoliko sati kasnije u pariškoj bolnici od posljedica zadobivenih ozljeda. Imala je samo 36 godina.

Vijest o njezinoj smrti izazvala je šok i tugu diljem svijeta. Milijuni ljudi ostavljali su cvijeće ispred Kensingtonske palače, a njezin sprovod 6. rujna 1997. pratilo je oko dvije i pol milijarde gledatelja. Posebno emotivan trenutak bio je kada su njezini sinovi, tada petnaestogodišnji William i dvanaestogodišnji Harry, hodali iza majčina lijesa tijekom pogrebne povorke. Na ceremoniji u Westminsterskoj opatiji Elton John izveo je posebnu verziju pjesme "Candle in the Wind", posvećenu upravo Diani.

Nakon njezine smrti osnovan je Memorijalni fond princeze Diane koji je nastavio podupirati brojne humanitarne projekte. Njezini sinovi nastavili su njegovati uspomenu na majku, a njezino ime živi i kroz njihove kćeri. Princeza Charlotte nosi ime Diana kao jedno od svojih srednjih imena, dok se kći princa Harryja zove Lilibet Diana.