Obavijesti

Show

Komentari 0
POSLJEDICA SKANDALA

Princeze Beatrice i Eugenie izbačene s prestižnog događaja?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Princeze Beatrice i Eugenie izbačene s prestižnog događaja?
4
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Kćerima bivšeg princa Andrewa rečeno je da nisu dobrodošle na druženje s kraljevskom obitelji na prestižnim konjskim utrkama zbog povezanosti njihovih roditelja s Epsteinom

Admiral

Princeze Beatrice i Eugenie navodno su ostale "potpuno zatečene" odlukom kojom je zabranjen dolazak na ovogodišnji Royal Ascot. Naime, kćerima Andrewa Mountbatten-Windsora je rečeno da se ove godine ne mogu pridružiti kraljevskoj obitelji na prestižnim konjskim utrkama zbog kontroverzi koje okružuju njihove roditelje, princa Andrewa i Saru Ferguson, te njihove povezanosti s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, piše Daily Star.

Iako su Andrew i Sarah prošle godine odlukom kralja Charlesa ostali bez svojih kraljevskih titula, sestre su zadržale titule princeza. Međutim, unuke pokojne kraljice Elizabete navodno se postupno isključuje iz javnih kraljevskih događaja i svečanosti.

Queen's 90th birthday celebrations
Queen's 90th birthday celebrations | Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, princ Andrew uhićen je prošlog mjeseca na svoj 66. rođendan pod sumnjom za zlouporabu položaja te je pušten uz istragu.

Sestre su zadržale diskretnu prisutnost u javnosti nakon uhićenja njihova oca 19. veljače na njegovu imanju na privatnom posjedu Sandringham. Eugenie su prvi put primijetili u javnosti od očeva uhićenja ovog tjedna, zajedno s njezinim suprugom Jackom Brooksbankom. Unuku pokojne kraljice vidjeli su ležerno odjevenu dok je kupovala kavu u otmjenoj londonskoj četvrti Notting Hill.

Navodno je uživala na skijanju u švicarskom Gstaadu sa suprugom i dvoje djece kada su uhitili njenog oca. Čini se da je obustavila sve promotivne aktivnosti za svoju dobrotvornu organizaciju, The Anti-Slavery Collective, nakon otkrića iz takozvanih "Epsteinovih dosjea", jer se na društvenim mrežama organizacije ne pojavljuje nikakav novi sadržaj.

Foto: PIXSELL/kolaz

Princeza Beatrice konačno se pojavila u javnosti nekoliko dana kasnije. Tridesetpetogodišnju princezu uočili su kako šeće Londonom u pratnji supruga Edoarda Mapellija Mozzija i nekoliko prijatelja. Princeza je nosila dugačak plavi kaput s odgovarajućim šalom dok je držala kavu u maloj plavoj šalici.

EPSTEINOVI SPISI Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa
Princeza Eugenie plaća cijenu skandala svog oca Andrewa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Soraje? Bila je u Big Brotheru. Evo gdje danas živi i kako se mijenjala...
NEPREPOZNATLJIVA JE

FOTO Sjećate li se Soraje? Bila je u Big Brotheru. Evo gdje danas živi i kako se mijenjala...

Soraja Vučelić je postala poznata nakon četvrte sezone 'Big Brothera', prije više od 10 godina...
Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag
PREGLED TJEDNA

Evo što vas čeka u sapunicama: Vice i Čavka se potuku, a očajni Domazet želi Katarinu natrag

Doznajte što vas očekuje ovog tjedna u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...
'KOJA EKIPA'

Maja i Šime u dobrom društvu: Evo s kim su se zabavljali...

U subotu navečer Maja Šuput i Šime Elez u Splitu su se zabavljali uz dobro poznate pjevače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026