Princeze Beatrice i Eugenie izbačene s prestižnog događaja?

Princeze Beatrice i Eugenie navodno su ostale "potpuno zatečene" odlukom kojom je zabranjen dolazak na ovogodišnji Royal Ascot. Naime, kćerima Andrewa Mountbatten-Windsora je rečeno da se ove godine ne mogu pridružiti kraljevskoj obitelji na prestižnim konjskim utrkama zbog kontroverzi koje okružuju njihove roditelje, princa Andrewa i Saru Ferguson, te njihove povezanosti s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, piše Daily Star.

Iako su Andrew i Sarah prošle godine odlukom kralja Charlesa ostali bez svojih kraljevskih titula, sestre su zadržale titule princeza. Međutim, unuke pokojne kraljice Elizabete navodno se postupno isključuje iz javnih kraljevskih događaja i svečanosti.

Queen's 90th birthday celebrations | Foto: Steve Parsons/Press Association/PIXSELL

Podsjetimo, princ Andrew uhićen je prošlog mjeseca na svoj 66. rođendan pod sumnjom za zlouporabu položaja te je pušten uz istragu.

Sestre su zadržale diskretnu prisutnost u javnosti nakon uhićenja njihova oca 19. veljače na njegovu imanju na privatnom posjedu Sandringham. Eugenie su prvi put primijetili u javnosti od očeva uhićenja ovog tjedna, zajedno s njezinim suprugom Jackom Brooksbankom. Unuku pokojne kraljice vidjeli su ležerno odjevenu dok je kupovala kavu u otmjenoj londonskoj četvrti Notting Hill.

Navodno je uživala na skijanju u švicarskom Gstaadu sa suprugom i dvoje djece kada su uhitili njenog oca. Čini se da je obustavila sve promotivne aktivnosti za svoju dobrotvornu organizaciju, The Anti-Slavery Collective, nakon otkrića iz takozvanih "Epsteinovih dosjea", jer se na društvenim mrežama organizacije ne pojavljuje nikakav novi sadržaj.

Foto: PIXSELL/kolaz

Princeza Beatrice konačno se pojavila u javnosti nekoliko dana kasnije. Tridesetpetogodišnju princezu uočili su kako šeće Londonom u pratnji supruga Edoarda Mapellija Mozzija i nekoliko prijatelja. Princeza je nosila dugačak plavi kaput s odgovarajućim šalom dok je držala kavu u maloj plavoj šalici.

